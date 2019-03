Javier Fernández prevé ante IU que el Plan Nacional de Energía y Clima va a ser "conflictivo"

Actualizado 01/03/2019 15:04:47 CET

IU pide la presidente que exija al Gobierno de Sánchez "la retirada inmediata del plan"

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha señalado este viernes en respuesta a una pregunta de Izquierda Unida que prevé que el 'Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030' del Gobierno de Pedro Sánchez va a ser "conflictivo".

"Lo son todos y este más todavía", ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico a la portavoz de IU, Concha Masa, quien quiso conocer su valoración sobre la aprobación en el Consejo de Ministros el pasado viernes del llamado 'paquete de energía y clima', del que forma parte, entre otros, el citado Plan Nacional.

Así, Javier Fernández ha resaltado que mantuvo varias conversaciones tanto con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como con la titular de Industria, Reyes Maroto, para trasladarles sus dudas sobre plazos y algunos aspectos tanto del plan, "muy ambicioso y extenso", como del anteproyecto de ley.

"Si me parece exagerado un 35% de energía renovable eléctrica en el seno de la energía final, que el plan establezca el 42% --incluyendo renovables no eléctricas--, me parece aun más exagerado", ha apuntado, incidiendo en que no se dispone de manera inminente del desarrollo tecnológico necesario para esa implementación.

Así, además de reiterar el anuncio hecho ante el PP de la presentación de alegaciones por parte del Principado, el presidente se ha centrado en las consecuencias para Asturias, calificando de "negativo" que desaparezca la potencia térmica de carbón, ya que además de desaparecer centrales y complicar la capacidad de atender a la demanda, incidirá "en el precio de la electricidad".

Javier Fernández ha mostrado su preocupación por la disposición adicional segunda el anteproyecto de ley, al que presentaremos alegaciones, que apunta que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario "para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fosil".

"Eso supone, que en el caso concreto de Hunosa, no solo estamos hablando de la propia explotación minera, de San Nicolás, sino también de la central térmica, que efectivamente utiliza productos fósiles, y del lavadero", ha dicho el presidente, afirmando que el Principado trasladará sus consideraciones al Gobierno central por considerar que "debe de modificarse".

Por su parte, Masa ha aprovechado la sesión de preguntas al presidente para pedir a Javier Fernández que exija al Gobierno "la retirada inmediata del plan", defendiendo la necesidad de equilibrar el respeto al medio ambiente con el respeto a los derechos laborales y la actividad industrial. "La transición es necesaria pero acompañada de una transición económica en los territorios más afectados como Asturias", ha argumentado.

De este modo, la diputada de IU considera que la estrategia marco aprobada el pasado viernes por el Gobierno central plantea "un cambio brusco" con el cierre de térmicas y la eliminación del carbón del mix energético "sin acuerdo ninguno con las comunidades y los agentes sociales".

"Tras años de inmovilismo de los gobiernos del PP, que parecía que nunca oyeron hablar de renovables, el Gobierno de Pedro Sánchez da un 'acelerón' sin haber calculado consecuencias", ha lamentado Concha Masa, reclamando una transición "sensata, justa, pactada y progresiva".