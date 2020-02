Podemos-Equo quiere que la voz última sobre el seguimiento del servicio de comedor la tenga el Consejo Escolar

Publicado 17/02/2020 16:22:42 CET

GIJÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos-Equo Xixón en el Ayuntamiento de Gijón ha instado este lunes al Gobierno local a convocar una reunión del Consejo Escolar antes de que finalice el mes de cara a establecer mayor transparencia en la Comisión de Seguimiento del servicio de comedor escolar.

La edil de la coalición morada y verde Laura Tuero, en este sentido, ha explicado que una de las propuestas que plantean es que la información de cada reunión de la Comisión de Trabajo se traslade a los miembros del Pleno del Consejo en un máximo de siete días.

Por otro, han abogado que, aunque esta comisión realice propuestas, las decisiones se tomen en el seno del Consejo, donde hay representación de todos los estamentos.

"La calidad de la comida del alumnado es un tema que no puede esperar más", ha incidido la edil, quien ha lamentado que la propuesta del Gobierno local no daba al Consejo Escolar la capacidad de participación que ha de tener en un tema tan sensible como la salud del alumnado".

Unido a ello, ha llamado la atención ante la falta de representación del alumnado en las dos primeras reuniones celebradas por el Consejo Escolar, pese a que la normativa dice que tiene que haber seis representantes de los estudiantes de entre los miembros representantes en los Consejos Escolares de los centros.

Para la formación morada y verde la asistencia de alumnos y alumnas a las reuniones es un pilar básico de la participación y la transparencia, "algo que el Gobierno debería cuidar", ha apostillado la concejala. "Tampoco se ha creado todavía la Comisión Permanente, el órgano que realiza el trabajo del día a día en los temas que atañen al Consejo", ha asegurado.