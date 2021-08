Podemos e IU exigen al Gobierno que concrete el aforo permitido para las corridas de toros en Gijón

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de IU y Podemos han exigido este jueves al consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, "claridad y transparencia" respecto a las medidas sanitarias anti covid que han de regir las corridas de toros previstas para la celebración los próximos días de la Feria Taurina de Begoña en la plaza de El Bibio de Gijón y que clarifiquen "en las próximas horas a poder ser", cuál va a ser el aforo concreto permitido.

Lo han hecho durante la comparecencia parlamentaria del consejero para dar cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en materia de eventos deportivos multitudinarios.

Unos eventos deportivos que arrancan el próximo fin de semana con el inicio de la Liga de fútbol y los partidos del Oviedo y del Sporting y ha asegurado que el cumplimiento de las medidas serán "un examen como sociedad".

En este sentido el diputado de IU, Ovidio Zapico ha manifestado que "sabemos con claridad cuanta gente va a poder ir a ver al Sporting o al Oviedo el domingo pero no sabemos cuanta gente va a poder ir a la plaza toros de Gijón o la novillada de Cangas de Onís prevista para el día 23 de agosto". "Queremos saber en las próximas horas con claridad cuál va ser el aforo", ha dicho Zapico.

Lo ha hecho después de que el consejero y el director general de Salud, Rafael Cofiño, explicasen que los eventos multitudinarios se rigen por lo aprobado en la comisión interterritorial cuyas medidas se han publicado en una resolución del 10 de junio.

Así, el consejero de Salud ha indicado que en modo alguno la consejería "está echando balones fuera", sino que está acordado que sean las autoridades municipales las que autoricen o no esos eventos llevando a cabo con los organizadores una evaluación de los riesgos. Ha añadido que en el caso de los concejos en situación de 4+, desde la Consejería se lleva a cabo junto a esas autoridades municipales una revisión de esa valoración de riesgo.

En este sentido Rafael Cofiño ha insistido que Salud si hace seguimiento de este tipo de eventos con las autoridades municipales.

La respuesta no ha convencido ni a IU ni a Podemos, que han insistido en que lo que se pide es "claridad y luz no solo para eventos deportivos sino para todo tipo de eventos". Ha recordado que la resolución del 10 de junio se extrae que el público asistente no puede superar las 1.000 personas, pero en la resolución del BOPA respecto a las medidas para concejos en 4+, se establece que serían 300 personas el máximo para la plaza de El Bibio, por lo que ha pedido que se aclare.

En la misma línea, la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha insistido en solicitar "claridad" sobre las medidas que afectan a estos eventos taurinos que a su juicio se basan en el maltrato animal y ha preguntado por los aforos concretos, tanto para la plaza del Bibio como para la novillada de Cangas de Onís. Rodríguez además ha considerado un "agravio comparativo importante" con el sector cultural.

"Que nadie se ponga nervioso, no estamos pidiendo en esta comisión la prohibición de este tipo de eventos, estamos hablando de salud pública y de medidas de control de la pandemia por eso le pido claridad al respecto porque hemos sido incapaces de saber cual es el aforo máximo del Bibio para las corridas previstas para este fin de semana", ha destacado.

UTILIZACIÓN DE LA COMISIÓN

Por su parte el diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul ha considerado una cuestión de "oportunidad política" el llevar a esta comisión el asunto de las corridas de toros.

También la diputada del grupo socialista, Carmen Eva Pérez ha sido muy crítica con esa cuestión.

La organización de la Feria, Circuitos Taurinos, informó el pasado 28 de julio que las Consejería de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias les había notificado la autorización de la Feria Taurina de Begoña, para la celebración de las tres corridas de toros los días 13, 14 y 15 de agosto de 2021 en la Plaza de Toros de El Bibio de Gijón, debiendo cumplirse las condiciones previstas de seguridad y operación, así como cumplir las condiciones especificadas en el protocolo de medidas generales de protección frente al COVID-19.