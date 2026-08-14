La Policía Local de Avilés incorpora un furgón multifuncional por 84.294 euros - AVILÉS
OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Avilés ha incorporado a su parque móvil un nuevo furgón multifuncional, equipado con tecnología para la realización de atestados, pruebas de alcoholemia y drogas, así como para su uso como puesto de mando avanzado ante emergencias y oficina móvil de atención ciudadana.
El Ayuntamiento ha destinado 84.294 euros al contrato de suministro del vehículo por un periodo de cuatro años, en sustitución del anterior furgón, que dejó de prestar servicio en marzo.
Entre sus equipamientos destaca una pantalla con conexión a Internet que permite visualizar las imágenes obtenidas por los drones de la Policía Local, además de una zona de trabajo con mesa, sillas, iluminación y corriente eléctrica y un espacio de carga con armarios para material de seguridad.
El vehículo ya fue utilizado durante la jornada del eclipse como puesto de mando avanzado en el Centro Niemeyer.
La alcaldesa, Mariví Monteserín, ha señalado que el nuevo equipamiento responde a las necesidades detectadas por la Policía Local y contribuye a reforzar la seguridad ciudadana. El inspector Santiago Osorio ha destacado su carácter "polivalente" y su utilidad para las necesidades actuales de la ciudadanía.