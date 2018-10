"Las políticas erróneas del gobierno del Estado nos han llevado al cierre de Alcoa", afirma Ramón Argüelles (IU)

Publicado 18/10/2018 13:44:31 CET

AVILÉS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, ha afirmado este jueves en Avilés que el anuncio de cierre de la planta avilesina de Alcoa, "se debe a las políticas erróneas llevadas a cabo por el gobierno del Estado, y por eso se ha llegado a esto".

Argüelles ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en el Hotel 40 Nudos de Avilés donde ha estado acompañado, por la portavoz de IU Avilés, Llarina González, la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, el alcalde de Illas, Alberto Tirador, la portavoz de IU Corvera, Sara Paz, y la portavoz de IU Gozón, Pilar Suárez.

IU ha hecho esta puesta en escena, porque el cierre de Alcoa, "es un ataque a toda la comarca de Avilés", y por eso piden al gobierno estatal que revierta la situación. "Hay un gobierno en el Principado que ha hecho caso omiso a nuestras denuncias sobre al situación de la minería, las privatizaciones, y luego llega esta nueva ministra con la descarbonización exprés. Ha llegado el momento de decir basta", ha explicado Argüelles.

A pesar de que en la coalición de izquierdas tienen claro que PSOE y PP son "los verdaderos culpables" de esta situación de Alcoa, garantizan la unidad en un frente común. "La industria se ha desmantelado en manos del PP y el PSOE, y eso no se va a cambiar, y por supuesto que por nuestra parte habrá unidad para decir no al cierre de Alcoa, porque lo importante es el futuro de los más de 400 trabajadores que se pueden ir al paro", ha resaltado el coordinador de IU.

Gozón es el municipio más afectado por esta decisión, ya que la factoría tiene su sede en el municipio gozoniego, y más o menos deja 1,2 millones de euros al año en las arcas municipales por los distintos impuestos. "Ahora eso no es importante y no toca, porque lo primero es salvar la situación de los trabajadores, aunque no se puede obviar que para Gozón es un golpe duro, porque es la única gran industria que hay en el municipio", ha comentado Pilar Suárez.

Desde IU el mensaje que se quiere trasladar es el de no permitir el cierre de Alcoa Avilés. "No vamos a consentir el cierre de la fábrica, y no barajamos la opción del cierre", ha apuntado Llarina González. "Hay muchas familias que viven de esa fábrica en la comarca y por lo tanto hay que revertir la situación, porque las causas para la comarca serían gravísimas", ha advertido, Yasmina Triguero.

El otro mensaje que han querido lanzar, lleva como destinatario al gobierno estatal. "Todo esto viene por la privatización de la industria, pero a ver si se da cuenta el gobierno de la nación de que la tarifa eléctrica penaliza al sector industrial y hay que arreglar este tema ya", ha matizado Alberto Tirador.

Por último los representantes de IU también han hecho énfasis en los intereses económicos de los responsables de Alcoa. "No se ha producido una inyección por parte de la empresa para mejorar las instalaciones, y mejorar la producción", ha señalado Triguero. "No podemos condenar a una comarca por unos intereses meramente empresariales", ha finalizado Sara Paz.