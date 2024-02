El PP acusa al gobierno de Barbón de consumar "la década de la 'okupación' más atrevida de la administración"

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General José Cuervas-Mons y Luis Venta han acusado este viernes al gobierno del socialista Adrián Barbón de consumar "la década de la 'okupación' más atrevida de la administración".

En rueda de prensa en sede parlamentaria, han incidido en que los socialistas llevan años practicando "el enchufismo amable". Luis Venta se ha referido a la eliminación en 2014 de la necesidad de que directores generales fueran funcionarios de carrera y resalta también se creó la figura del personal directivo, que en 2023 tuvo una "vuelta de tuerca" para limitar el requisito de ser funcionario a la mitad de las plazas de subdirectores generales.

Para Venta, se demuestra así "la voracidad invasora de las instituciones" por parte de los socialistas con "afiliados y afines", reiterando la denominación del PP al Ejecutivo de Barbón como "gobierno de colocación progresista".

En la misma línea, Cuervas-Mons ha mencionado la publicación en el BOPA de la regulación de la figura de los subdirectores generales, ironizando con que han tardado "solo ocho meses" en hacerlo para desarrollar una regulación "farragosa" que conllevará trámites "que dilatarán los nombramientos".

Considera que Barbón y su gobierno "desvirtúan sus medidas", al generar "más burocracia" en la puesta en marcha de una figura pensada "para acabar con la burocracia". Además, incide en que no hay garantías de una "valoración objetiva" en su elección, y remarca que el coste será de unos 800.000 euros para 10 puestos, de los que el 50% "no serán funcionarios", algo que al PP "no le parece correcto".

José Cuervas-Mons, también sostiene que el Gobierno de Barbón intenta "desvirtuar" los procesos de selección en empresas públicas dado una "falsa apariencia de concurrencia". En concreto, se ha referido a la reciente publicación de las bases para la selección del gerente de Vipasa, "con 10 días de plazo" y sin concretar puntuaciones en los criterios de evaluación de méritos. El diputado incide en que este proceso tiene como "antecedente" la selección de la gerencia de Cadasa para afirmar que "no hay un procedimiento serio de selección" y alertar de falta de "seguridad jurídica".

Asimismo, ambos parlamentarios del PP han remarcado que el Ejecutivo de Adrián Barbón es "el gobierno más caro de la historia de Asturias y el gobierno con peor balance de gestión".

Sostienen desde el PP que el coste de personal del gabinete de Barbón "asciende ya a más de 1,1 millones de euros, el 233 por ciento más que con Javier Fernández como presidente", añadiendo que Barbón tiene un equipo de gabinete de 21 personas, nueve de ellas periodistas, que junto a una media de tres contratos de gabinete por cada consejería eleva, dicen, a 55 el personal eventual del Gobierno. Además, apuntan que hay 68 altos cargos en el Ejecutivo autonómico.