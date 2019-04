PP acusa al Gobierno central de ralentizar el proyecto del Plan de Vías y retrasar la firma "por electoralismo"

Publicado 04/04/2019 12:12:19 CET

GIJÓN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha acusado este jueves al Gobierno central de estar ralentizando el proyecto del Plan de Vías y de estar retrasando la firma del convenio de Gijón al Norte, "por electoralismo".

González, en rueda de prensa en el Consistorio acompañado del representante de la Comisión de Industria del PP regional, ha insistido en que si se firma antes de las elecciones locales el convenio del Plan de Vías demostraría que el Gobierno central del PSOE ha hecho "una maniobra de marketing político".

Lo ha diferenciado de la visita, en víspera electoral, de la que en su día fue ministra del PP, Ana Pastor, ya que esta, según González, no demoró nada que se pudiera hacer primero. Y si bien ha dicho entender, ahora con el PSOE, un pequeño retraso de la firma porque hicieron pequeños cambios, cree que no es lógico que sea de tantos meses porque el PP ya lo dejó preparado antes de abandonar el Gobierno.

Por otro lado, ha dicho comprender el "cabreo" de los vecinos, aunque cree que centrarse en la firma del convenio es una "gran maniobra de distracción", ya que lo importante es la ejecución de los proyectos ya calendarizados, algo que ha criticado que no se está haciendo. "No se quiere empezar a tramitar el Plan de Vías de Gijón, ni empezar a mover los papeles", se ha quejado.

Según él, se ha incumplido el calendario de plazos que dejó el PP y eso es lo que reclaman los 'populares' en Gijón. A esto ha sumado que el pasado 30 de marzo era una obligación legal tope para reunirse el Consejo de Administración de Gijon al Norte, de cara a formular las cuentas de 2018 y aprobar la memoria del pasado año.

Es por ello, que ha recalcado que Gijón al Norte ahora mismo está incumpliendo la Ley de Sociedades. "Gijón al Norte está en rebeldía respecto a la ley de sociedades y contra todos los gijoneses", ha asegurado, al tiempo que ha culpado de "silencio cómplice" a los grupos municipales con representación en el citado Consejo.

Sobre esto, ha mostrado su extrañeza especialmente por Xixón Sí Puede, que ha estado secundando el encierro en el Ayuntamiento junto a los representantes de la Federación vecinal.

González, asimismo, ha insistido en que los proyectos se pueden desarrollar sin falta de convenio, por lo que llevarán este asunto al Pleno de este mes a través de una moción de urgencia si lo consideran necesario.

"El engaño lo está diciendo el PSOE", ha afirmado, también, antes de señalar que hay partidos que están "picando" en él por desconocimiento o rédito electoral, mientras que "los engañados son los gijoneses", ha apostillado.

Respecto a la no presencia del PP en la reunión de este pasado miércoles de la Plataforma en Defensa del Plan de Vías, ha explicado que estaban esperando una convocatoria para el lugar de la reunión habitual. Sin embargo, fue una convocatoria de plataforma abierta sin orden del día, algo que no consideraron normal. "No vamos a posturear", ha dejado claro, antes de incidir en que "perder el tiempo como que no".