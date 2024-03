El PP anuncia a Barbón su respaldo a la ley de escuelas de 0 a 3 años

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Junta General y presidente de la formación en Asturias, Álvaro Queipo, ha anunciado este miércoles en sesión plenaria que su grupo respaldará la ley de integración en la red autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años y espera que el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón acepte propuestas de mejora.

Así lo ha dicho en su turno de réplica en la pregunta al presidente en la que quería conocer qué medidas concretas está llevando a cabo el Gobierno del Principado para mejorar la educación en Asturias.

Adrián Barbón hizo mención al incremento presupuestario de 30 millones para la educación pública y el proyecto de 'les escuelines', afeando el rechazo a las cuentas y la actitud negativa del PP.

Por su parte, Queipo ha argumentado que los presupuestos eran "malos" para Asturias, pero ha querido poner en valor la actitud dialogante de la consejera de Educación, Lydia Espina, y su petición en la Junta de respaldo a la norma. Así, ha asegurado que desde el PP contribuirán a sacar adelante la ley en favor del interés general y para que los ayuntamientos dejen de asumir una competencia impropia.

"Hoy yo también, como ha hecho usted en otras ocasiones, le voy a dar un anuncio porque creo que tenemos que aprovechar este formato y el anuncio que le doy es que vamos a votar sí a su ley de escuelas 0 a 3. Vamos a votar que sí, a diferencia de lo que hicieron ustedes, que han hecho perder 11 años a los asturianos", ha apuntado Queipo, resaltado la "coherencia" del PP en este asunto, a la vez que ha lamentado que durante años sus iniciativas no fuesen tenidas en cuenta.

De este modo, ha avanzado que el PP aprobará una norma que quite a los ayuntamientos una carga que no les correspondía, contribuya a la conciliación y a luchar contra la negativa tendencia demográfica. "Y le pedimos que escuche a todos los implicados", ha pedido Queipo al presidente, advirtiendo de la necesidad de garantizar las condiciones laborales del personal y la financiación a largo plazo de la red una vez que finalice la llegada de fondos europeos. "Esperamos que lo tengan en cuenta en el futuro, ya sabe, previsión y gestión, algo que no se les da excesivamente bien", ha apuntillado.

Por su parte, Adrián Barbón ha criticado que Queipo "no es confiable" porque, entiende, dice a cada interloculor "lo que el interlocutor quiere escuchar". "Excusatio non petita, accusatio manifesta", ha ironizado el presidente, asegurando que él ya sabía "que iba a votar que sí". "Me había llegado una filtración de su grupo", ha declarado Barbón.

"Espero que nos encontremos muchas más veces votando en interés de Asturias, que es lo que va a hacer, presionado por sus alcaldes, votando a favor de nuestra Ley para las Escuelas Infantiles", ha zanjado el presidente del Principado.