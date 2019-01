El PP, dispuesto a apoyar la nueva ley de salud porque es "necesaria"

Publicado 22/01/2019 13:54:37 CET

El Gobierno asturiano presenta este viernes el Plan de Salud, anuncia Del Busto

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Carlos Suárez, ha mostrado su disposición a apoyar la nueva ley de salud que impulsa el Gobierno del Principado, de signo socialista. Según ha explicado Suárez en la comisión sobre el proyecto, se trata de una norma "necesaria" y el texto es lo suficientemente "abierto" como para no imponer nada.

El apoyo del PP podría ser decisiva a la hora de aprobar la norma, dado que Podemos se ha mostrado muy crítico tanto con el texto como con la gestión del consejero de Sanidad, Francisco del Busto, que ha comparecido este martes en la comisión.

"No nos interesa ni la revolución de arrasar con todo ni la política de la novedad", ha dicho Suárez, en lo que se ha interpretado como una alusión a Podemos y a Ciudadanos respectivamente.

En el turno de preguntas a los comparecientes, el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova mostró las razones por las que rechaza el proyecto tal y como está redactado. "Hay muchas carencias, no hace frente al problema de los conflictos de intereses y no la vamos a tragar por que sí", ha señalado. Según este parlamentario, Del Busto pretende dar la impresión de que "hace algo" con este proyecto, cuando no es así.

Desde Ciudadanos también han criticado el texto. Su diputado Armando Fernández Bartolomé ha cargado contra Del Busto por haber tardado tanto en presentar la norma. "Nosotros queremos una ley útil, que sirva para gobernar, no una ley decorativa ni propagandística", ha indicado.

El propio consejero de Sanidad, Francisco del Busto, entonó el "mea culpa" y dijo que la responsabilidad de haber tardado tres años en elaborar la norma fue suya. Lo ha atribuido a su interés por concitar muchas opiniones diferentes.

Ha explicado que la nueva norma sustituirá a la vigente desde 1992, en un contexto de nuevas tendencias sociales, demográficas, epidemiológicas y de gestión, que afectan profundamente a los sistemas sanitarios. "Fenómenos como la cronicidad, la pluripatología y el envejecimiento de la población obligan a configurar un patrón de atención cada vez más complejo y eficaz", ha manifestado.

Del Busto ha dicho que el marco de referencia para todas las actuaciones en materia de salud y servicios sanitarios será el Plan de Salud, que se presentará este viernes. Vinculado a este documento estará el Observatorio de la Salud, que será su órgano de difusión y promoverá el análisis continuo de la situación en Asturias.