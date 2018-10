PP exige al Gobierno explicaciones sobre la viabilidad del matadero antes de seguir "enterrando" dinero allí

Publicado 14/09/2018 12:43:24 CET

Los 'populares' apuestan por que haya un solo matadero en la zona central

GIJÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha avanzado este viernes que exigirá, en una Comisión monográfica, que de manera "exhaustiva" se den explicaciones sobre los recursos públicos aportados al matadero municipal y acerca de su viabilidad, antes de seguir "enterrando" dinero allí.

González, en rueda de prensa en el Consistorio, ha señalado que necesitarían el apoyo de dos concejales más para poder 'forzar' al Gobierno local a convocar esta Comisión, preferiblemente de Hacienda o combinada con Urbanismo, aunque ha mostrado su deseo a que Foro lo haga de 'motu propio' si es que no tiene nada que ocultar.

Entre otras cosas, el portavoz 'popular' espera que la interventora municipal informe sobre las justificaciones de los pagos al matadero y que se den explicaciones sobre el convenio pendiente de firmar tras aprobarse en Pleno la concesión de 500.000 euros a la empresa concesionaria. El PP quiere saber, además, qué pasó con los 270.000 euros que se dieron en su día para la depuradora.

En cuanto a la falta de licencia, cree que el técnico municipal deberá explicar qué se debe hacer para legalizarlo y una estimación del coste. González ha recalcado que de ayudar al matadero debe de ser para que tenga viabilidad y que el Ayuntamiento no sea el único que ponga el dinero. Ha puesto en duda, en este sentido, que sea posible que el matadero obtenga créditos bancarios para hacer frente a su parte si es que no es viable.

Precisamente ha llamado la atención sobre que el Gobierno local les niegue el acceso al Plan de Viabilidad del matadero municipal presentado, al rechazar que tenga "datos sensibles". Los 'populares' quieren conocer las proyecciones de cifras de venta, de costes y de rentabilidades, por ejemplo.

A su juicio, el Gobierno local no lo quiere dar porque no se puede demostrar que habrá un aumento de ventas, ya que al entrar en servicio el matadero central de Asturias, el resto ha bajado su producción. "La tarta es la que es", ha enfatizado, para recalcar que "no es rentable el matadero de Gijón". Mientras esta situación no cambie, el PP se ha mostrado en contra de seguir "enterrando dinero ahí", ha reiterado González, quien ha resaltado que el PP quiere un matadero que sea rentable.

Unido a ello, ha criticado que Foro haya optado por buscar la complicidad de todos los partidos políticos para intentar solucionar el problema del matadero como lo ha hecho el PSOE durante muchos años, con la aportación de dinero. Un matadero que lleva 30 años funcionando sin licencia. A este respecto, ha incidido en que el matadero, cuando llegó Foro a la Alcaldía, no tenía ya licencia, y no lo denunció ni actuó para solventarlo.

A esto ha sumado que se está vendiendo la idea de que la depuradora está parada porque no dio los resultados deseados, algo que el PP ha desmentido. Según González, no se está utilizando por motivos económicos.

Junto a él, el presidente dela Comisión de Agricultura del PP, Manuel Fernández, ha señalado en que desconoce por qué hay tantos mataderos en parte central si la matanza está descendiendo. Para él, con un buen matadero central es "suficiente", a lo que ha añadido que podría ser cualquier matadero de la zona central, el de Gijón incluso.