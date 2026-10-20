PP y familias denuncian la falta de personal auxiliar y la suspensión del servicio de piscina en el CEE de Latores

La diputada del PP de Asturias Gloria García y familias del CEE de Latores. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado Gloria García y familias del Colegio de Educación Especial (CEE) de Latores han denunciado este martes la falta de personal auxiliar, una carencia que ha obligado a la dirección del centro a suspender la actividad de piscina de los alumnos de Transición a la Vida Adulta (TVA).

García ha explicado que la plantilla de 16 auxiliares educadores con la que cuenta el colegio resulta insuficiente para cubrir las necesidades del centro, a lo que se han sumado en las últimas jornadas dos renuncias en TVA, una baja en Enseñañanza Básica Obligatoria (EBO) I, otra renuncia en EBO II, así como una educadora a media jornada también en EBO I.

Según ha manifestado la parlamentaria 'popular', cada vez que se produce una baja o renuncia el centro lo comunica a la Consejería de Educación solicitando su sustitución, si bien la respuesta ha sido "el silencio". "Para los alumnos del colegio de educación especial la actividad de piscina no es una extraescolar de natación de un colegio ordinario, sino bienestar físico, una verdadera terapia a la que ahora mismo tienen que renunciar hasta que la consejería decida cubrir esas plazas", ha aseverado García, quien ha calificado el escenario actual como "una desatención más" y "un desprecio más a la comunidad educativa" del CEE de Latores.

"Esto no es nada nuevo, porque llevamos avisando desde septiembre. Una vez más, la falta de previsión, la falta de planificación es lo que vemos, y el gran abandono hacia nuestros hijos", ha lamentado Esther Fernández Quirós, madre de Pedro Rodríguez, un alumno de siete años que acude a Latores. Ha señalado que la figura del auxiliar educador es "totalmente imprescindible" para el desarrollo diario del alumnado en áreas como el control de esfínteres, los acompañamientos y la ayuda a los docentes en las aulas.

La portavoz de las familias considera "una cantidad ridícula" que haya 16 auxiliares para 212 alumnos que acuden al centro. "En un colegio de educación especial no pedimos grandes lujos, no pedimos tablets, no pedimos cosas de laboratorio, pero personal creemos que es lo mínimo que merecen por su dignidad", ha destacado.

Fernández Quirós ha alertado de que la falta de personal provoca un retroceso en los planes de autonomía y gestión de esfínteres ya logrados. Asimismo, la portavoz de las familias ha criticado la "falta de previsión y planificación" del Principado tras ser avisado de esta problemática desde el mes de septiembre.

Ha recordado además que las familias se han reunido recientemente con la consejera de Educación, Eva Ledo, para abordar este asunto, encuentro en el que la responsable autonómica les trasladó que estaban "en ello" y que se trataba de un tema prioritario. Sin embargo, la portavoz de las familias ha lamentado que estas intenciones hayan quedado en "falsas promesas" y "palabras", toda vez que la situación en el centro ha empeorado "día tras día".