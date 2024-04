El PP pide garantizar en la ley de Reto Demográfico el transporte escolar en la zona rural a la enseñanza no obligatoria

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias insta al Gobierno regional a que preste un servicio de transporte escolar a los alumnos de la zona rural que cursan estudios post obligatorios como son el Bachillerato y Formación Profesional.

Para ello el PP ha presentado una enmienda a la Ley de Impulso Demográfico, que ha sido aceptada, para que la Administración del Principado de Asturias mantenga las rutas de transporte escolar en el medio rural y llegue a aquellos jóvenes que cursan enseñanzas no obligatorias", ha manifestado la diputada regional y portavoz de Educación, Gloria García.

García ha mostrado este jueves su apoyo a las familias y a las asociaciones de madres y padres de alumnos que reclaman un transporte escolar en la zona rural asturiana:

"No es de recibo que haya alumnos que no puedan proseguir con sus estudios, o que no puedan cursar lo que desean por las dificultades en el transporte escolar". Y añade que "la solución está en manos del Gobierno de Barbón ya que se trata de una cuestión de voluntad política"

El PP de Asturias pide al Gobierno de Asturias que se tome en serio esta cuestión con el objetivo de evitar las desigualdades entre quienes quieren seguir formándose, pero no tienen en qué desplazarse en el medio rural y evitar el abandono escolar, especialmente en las alas de la región donde la situación se agrava más.