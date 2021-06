El PP pide al Gobierno asturiano que los fondos europeos tengan "interés de región"

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Pablo González ha señalado este lunes la necesidad de que los fondos europeos que lleguen al Principado tengan "interés de región" y no sirvan para financiar los objetivos de grandes corporaciones.

Es una de las preocupaciones que ha expresado González en el turno de fijación de posiciones después de la comparecencia en el parlamento asturiano del vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, para informar acerca de trabajo realizado en relación a la gestión de los Fondos del Programa Next Generation EU.

En su intervención, González ha dicho que no se opone a que esos fondos europeos puedan llegar a proyectos de grandes empresas, pero ha insistido en que siempre teniendo en cuenta los intereses de la comunidad autónoma.

Otra preocupación que ha expresado el responsable del PP es que las cantidades que lleguen de Europa se destinen a proyectos que, en realidad, deberían ser de financiación habitual por parte de los gobiernos nacional y regional.

En esa línea ha incidido el diputado de Foro Asturias Pedro Leal, que ha pedido al Gobierno que no caiga en la tentación de solucionar "problemas de antaño" con estos nuevos recursos.

Luis Fanjul, de Ciudadanos, ha resaltado la importancia de aprovechar estos fondos para cambiar el sistema productivo. "Es un tren que pasa ahora y que probablemente no vuelva a hacerlo en mucho tiempo", ha señalado.

Sara Álvarez (Vox) se ha referido al documento sobre la diversificación económica regional que ha anunciado Cofiño en la comparecencia y le ha dicho que eso debería haberse hecho antes, no ahora. Ovidio Zapico (IU) ha dicho que los fondos son una "ocasión buenísima" y ha dicho que en el futuro espera más concreción sobre los proyectos por parte del Gobierno.

FONDOS MINEROS

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha dicho que su grupo no va a apoyar nunca una gestión de estos recursos europeos que se asemeje a la que se realizó en Asturias con motivo de los denominados 'fondos mineros' que fueron otorgados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

A este respecto, Cofiño recordó qué él no tuvo nada que ver con la gestión de aquellos fondos, pero señaló que "quizás no fueron optimizados al máximo, padecieron algún que otro defecto y fueron salpicados por algún caso de corrupción". Pero en términos generales, ha señalado, fueron "buenos para los territorios y las personas". En la misma línea, el diputado del PSOE Luis Ramón Huerga ha dicho que si no hubieran existido aquellos "denostados" fondos mineros, hoy los nuevos recursos europeos tendrían que dedicarse a cuestiones ya resueltas.