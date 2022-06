PP pide posponer al próximo mandato el diseño del Muro, con aparcamiento subterráneo y doble sentido del tráfico

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón, Pablo González, ha lanzado este jueves una "propuesta de tregua" para "pacificar políticamente" el Muro, de forma que plantean un decálogo de acuerdos, que pasan por dejar para la próxima Corporación el diseño de la reforma del Muro, pero, mientras tanto, hacer en este ejercicio un estudio para construir en parte de la avenida de Rufo Rendueles un aparcamiento subterráneo en línea.

El decálogo de propuestas, que se va a remitir a la Alcaldía, incluye, como "irrenunciable", el doble sentido de circulación, con un giro en Menéndez Pelayo como mínimo.

González, en rueda de prensa en la sede local del PP, ha opinado que la polémica sobre la reforma de Muro es un debate "agotado", al tiempo que ha animado a la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), "a dar un paso atrás" y abrir ya el doble sentido de circulación sin falta de que Stop Muro reúna el aval que le exigían para la ejecución provisional de la sentencia.

Asimismo, si bien ha dejado claro que todo gobierno tiene derecho legítimo a reformar el Muro, cree que se tenía que haberse hecho con consenso político y ciudadano amplio, incluso el anteproyecto presentado por el Ayuntamiento.

El dirigente 'popular' ha incidido, por un lado, en que queda escasamente un año de mandato, a lo que ha augurado que habrá una confluencia de fuerzas políticas distintas en la Corporación gijonesa. De ahí el planteamiento de no dejar ya un diseño hecho. A su juicio, sería un "desaire" el querer seguir adelante con el anteproyecto.

En todo caso, ha propuesto que haya, al menos, consensos básicos en torno a las actuaciones a realizar. En cuanto al parking subterráneo en línea en el Muro propuesto, el PP considera que va siendo hora de asumir la supresión de los aparcamientos en superficie en esta vía, eso sí, dando alternativas. Sí que debería dejarse, según él, plazas de aparcamientos técnicos, como pueda ser para zona de carga y descarga o paradas cortas.

Otra de las propuestas es que las terrazas de hostelería en esta zona estén diseñadas específicas para el Muro, ampliando la acera interior para ello.

Además, el PP plantea una vía verde --que no césped-- para uso peatonal deportivo y de bicis y patinetes, frente al "desastre estético" del actual 'cascayu', según González.

UN NUEVO 'CASCAYU' INTEGRADO ESTÉTICAMENTE

En definitiva, la propuesta 'popular' pasa por aceras mayores en el lado de la fachada, para posibilitar terrazas hosteleras, seguido de una plataforma única con dos carriles amplios --doble sentido de circulación--, una pequeña mediana, que separe de la zona más peatonal, y un nuevo 'cascayu' integrado estéticamente donde convivan peatones deportivos, bicis y patinetes.

A preguntas de los periodistas, González ha aclarado que no les sirve el anteproyecto actual, ya que debería incluirse el doble sentido de circulación en él ya y no solo la posibilidad de este. Si están abiertos a que en determinadas fechas por eventos se puede fijar un uso más restringido. No le serviría tampoco, el planteamiento de UGT de cerrarlo todos los fines de semana al tráfico y abrirlo por semana.

A este respecto, ha llamado la atención sobre que el propio secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, José Ramón García, ya apuntó recientemente a la posibilidad de que hubiera doble sentido de circulación en el Muro, lo que podría facilitar el acuerdo, según González.

Ha llamado la atención, además, sobre que con el diseño que ellos proponen se cumpliría con el Plan Especial del Muro, mientras que con el anteproyecto del Gobierno local no y obligaría a dos años de tramitación para su modificación, según el presidente del PP gijonés.

ORDENANZA DE MOVILIDAD

Preguntado por el recurso presentado por el PP contra la Ordenanza de Movilidad, lo ha desligado de esta propuesta de acuerdo y ha augurado que lo van a ganar.

González ha remarcado que recurrieron la citada ordenanza porque es "lesiva, invasiva, quita libertades y enfrenta a los gijoneses". Es más, ha tendido la mano al Gobierno local para hacer una nueva Ordenanza de Movilidad.