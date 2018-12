PP reclama a Foro toda la información que tenga para determinar el origen de las manchas de carbón de la playa

Publicado 27/11/2018 12:08:55 CET

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha solicitado que en la próxima Comisión de Medio Ambiente el Gobierno local ponga sobre la mesa toda la información de la que disponga de la playa de San Lorenzo referente a las manchas de carbón que ocasionalmente aparecen.

González, en rueda de prensa en el Consistorio, ha sospechado que sí se sabe, pero no se dice, que en la llegada de esas manchas de carbón tiene que ver el movimiento de graneles en El Musel. De ser así, ha pedido que la Autoridad Portuaria de Gijón lo compense, por un lado, y, por otra, que ponga medidas para evitar que se repita.

De no tener esa información, el portavoz 'popular' quiere que el Gobierno local encargue los estudios que sean necesarios para conocer el origen de estas manchas. Y de comprobarse que proviene del 'Castillo de Salas', ha apuntado que, según el informe elaborado cuando se produjo el hundimiento, figura que toda la responsabilidad presente y futura correspondía a la Administración General del Estado. Los responsables de los problemas son quienes se tienen que hacer cargo, según él.

Ha insistido, además, se retiran diez toneladas de carbón de la playa cada año. Es por ello, que quieren que en la Comisión comparezca la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), o se aporte la documentación.

"Mucho nos tememos que se nos esté ocultando información", ha apuntado, para después recalcar que si no lo sabe el Gobierno local, es una "gravísima irresponsabilidad" de Foro no tener esa información. "No se quiere afrontar políticamente la petición de responsabilidades", ha opinado.