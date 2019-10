La presentación del cronograma de trabajos en baterías de Cok se aplaza a después de las elecciones

Publicado 09/10/2019 15:23:08 CET

AVILÉS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha anunciado este miércoles que la presentación del cronograma de trabajos para el desmantelamiento de los terrenos de las baterías de Cok se aplaza a después de las elecciones generales del 10 de noviembre. "La intención era presentarlo el mes de octubre ese cronograma se presentara públicamente en la ciudad, pero no es posible porque se han convocado unas elecciones, y no es lógico que el estado en precampaña electoral presente este proyecto", ha argumentado Monteserín.

Monteserín ha realizado estas declaraciones en el Ayuntamiento de Avilés antes de mantener una reunión con los portavoces municipales del resto de grupos municipales del Ayuntamiento para presentarles como está el proyecto de Sepides para comenzar la descontaminación y desmantelamiento de los suelos de baterías de Cok de Avilés a partir de la primera semana de Enero del 2020, cuando Arcelor liberará esos suelos.

La presentación del proyecto se ha visto paralizada por la enésima cita electoral del 10 de Noviembre, aunque no variará los plazos. "Si presentaran el cronograma podría haber denuncias a la junta electoral y no queremos que ocurra esto., porque queremos que transcurra por la normalidad, y los plazos establecidos se cumplan para tener los suelos disponibles en cuatro años, y no queremos distorsionar el proyecto", ha argumentado Monteserín.

En cuanto a la incertidumbre del empleo en Arcelor con el cierre de baterías de cok en Avilés, la alcaldesa quiere transmitir calma. "Hay un coste laboral donde más de 200 trabajadores se incorporan en baterías de Gijón, pero hay que tener en cuenta que mucha industria auxiliar trabajará estos cuatro años para desmantelar, descontaminar, y en todo lo que se haga en estos terrenos"

Por último la regidora avilesina se ha referido a los posibles elementos que pueden quedar en pie en el futuro polígono industrial. "Se está haciendo un estudio de los elementos de desmantelamiento, y mantener algunos para la memoria de la ciudad, no pensando en parques temáticos, sino en influir en la actividad económica, como por ejemplo un gasómetro o la nave central de Baterías", ha finalizado Monteserín.