La presidenta de la Fundación Princesa destaca el "firme compromiso" y el espíritu crítico de los galardonados

Ana Isabel Fernández - RTVE

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, ha destacado este viernes el "firme compromiso con la sociedad" que a su juicio representan los distinguidos con los Premios Princesa de Asturias de 2026. Fernández ha valorado asimismo la capacidad de los premiados para "desarrollar un espíritu crítico".

Durante su discurso de apertura en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, Fernández ha indicado que son precisamente los premiados los que ayudan a construir la "confianza" que han ido edificando los Premios Princesa de Asturias a lo largo de sus 40 años de trayectoria. "A lo largo de más de cuatro décadas, nuestra Fundación ha ido construyendo un legado de confianza, un territorio compartido de sentido y continuidad que nos permite abordar los retos que enfrentamos", ha enfatizado.

Los Premios Princesa de Asturias, ha agregado, reconocerán esta tarde "la capacidad y determinación de personas e instituciones para imaginar, y contribuir, a la vida colectiva".

La presidenta ha recordado que la búsqueda de la trascendencia se traduce estos días en un conjunto de actos culturales que reúnen en Asturias a cerca de 50.000 personas cada año en la Semana de los Premios, además del programa educativo 'Toma la Palabra'.

En tiempos de "scroll infinito", ha abundado, los premiados, su trabajo y el ejemplo de su obra y dedicación "son una guía constante para afrontar las dificultades y retos del momento, para reflexionar, y para plantear soluciones que sirvan de guía a las nuevas generaciones".

En referencia a la jornada de este sábado, cuando la Familia Real acudirá a Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, la presidenta de la Fundación ha explicado que se reconoce a esta Cofradía "por su compromiso para potenciar la sostenibilidad, la innovación, la solidaridad, el estudio y la difusión de la cultura pesquera".