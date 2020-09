El presidente pide a Mallada (PP) que no acuda a la negociación presupuestaria con "propuestas inasumibles"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha pedido a la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, que no acuda a la negociación de los presupuestos de 2021 con "propuestas inasumibles", después de que la portavoz 'popular' le recriminase falta de diálogo con la oposición.

Durante el turno de las preguntas al presidente, Barbón ha pedido a Mallada que no acuda "como siempre" a la negociación de las cuentas del año que viene, "buscando justificar su 'no'" con medidas que el gobierno socialista no incluiría en sus cuentas. "Le adelanto que la gente lo ve", ha dicho.

El presidente ha aprovechado para anunciar que el acuerdo de concertación social firmado el 1 de agosto con sindicatos y empresarios será "la base" sobre la que el Ejecutivo trabajará el presupuesto, una vez aclaradas las reglas fiscales.

Respecto a la negociación presupuestaria, Mallada ha pedido al presidente que no pierda la oportunidad de tener "unos buenos presupuestos consensuados" en 2021.

Barbón, por su parte, ha replicado que las cuentas de 2020 fueron "fruto del acuerdo" y del "diálogo transversal", al igual que el acuerdo de financiación autonómica o las alegaciones al estatuto de las electrointensivas, acordadas con Galicia.

Por su parte, la portavoz del PP ha recriminado al presidente que sus apelaciones al consenso "han sido constantes", sin que llegue "nunca" ese diálogo. Así, ha mencionado el "fiasco" del 'Pacto de Fruela' y ha enfatizado que en septiembre todavía gobierno y oposición no se han reunido ni ha llegado a acuerdos en un momento en el que la situación sanitaria es "preocupante" y existe una "grave situación económica".