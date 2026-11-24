Presentación de EscenAvilés - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'escenAvilés' contará en el primer semestre de 2027 con seis estrenos absolutos y un total de 23 actuaciones. En concreto, Teatro 2027 presenta 9 títulos (14 funciones), el Off Niemeyer y Hecho en Asturias, 3 en cada uno de ellos y otros 3 en Música en escena, totalizando así 23 actuaciones, 6 de las cuales con carácter de estreno absoluto.

La programación conjunta ha sido presentada este martes por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el director general de Cultura y Patrimonio de Asturias y miembro de la Fundación Centro Niemeyer, Pablo León, en el Teatro Palacio Valdés.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que la programación reúne una muestra amplia de la producción escénica del momento, con autores clásicos o actuales, de lengua española y extranjeros (Lope de Vega, Juan Mayorga, Duncan MacMillan, Ariel Dorfman, Stefano Massini*); directores del panorama teatral actual (Sergio Peris-Mencheta, Claudio Tolcachir, David Serrano, Laila Ripoll, Pablo Messiez*); o intérpretes como Irene Escolar, Silvia Marsó, Blanca Portillo, Ernesto Arias, Oriol Pla o Miguel Rellán, entre otros.

LA PROGRAMACIÓN

El primero de los estrenos será el 22 de enero con funciones dentro y fuera de abono con la obra 'Las chicas del 27'. El segundo llegará el 12 de febrero de la mano de David Serrano, quien dirige el thriller psicológico de Ariel Dorfman 'La muerte y la doncella'. El tercer estreno absoluto será 'El quinto paso', en la que Ginés García Millán y el Chino Darín narran las historia de Jaime y Lucas, quienes van construyendo su amistad como veterano y padrino del programa de Alcohólicos Anónimos. El 12 de marzo será tiempo de estreno de comedia con 'Piedra Libre'.

Abre la programación del primer trimestre de Teatro 2027 'Personas, lugares y cosas', una obra original de Duncan MacMillan adaptada y dirigida por Pablo Messiez. La temporada también acogerá títulos como 'Gula' o '7 minutos'.

El auditorio del Centro Niemeyer contará con las actuaciones de Noemí Arribas, Alba Baeza, Fátima Baeza, Almudena Cid, Alicia González, Farah Hamed, Nahia Laiz, Blanca Portillo, Ana Rayo, Almudena Salort y Marta Solaz, quienes darán vida a once mujeres trabajadoras de una fábrica textil. Por último, Juan Mayorga cerrará la programación de este primer trimestre el 19 y 20 de marzo en el Teatro Palacio Valdés.