La Princesa Leonor recibirá en audiencia a los premiados por primera vez en solitario

Archivo - La Princesa Leonor, interviene en la 43ª edición de la entrega de los ‘Premios Princesa de Asturias 2023’, en el teatro Campoamor, a 20 de octubre de 2023, en Oviedo, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía participarán del 22 al 24 de octubre en los actos programados con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. En esta ocasión la Princesa Leonor se estrenará en solitario en la audiencia a los premiados.

La agenda comenzará el jueves 22 de octubre, a las 19.00 horas, con el XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias, que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo bajo la presidencia de los Reyes y con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

El concierto, organizado por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación Cajastur, estará dedicado al compositor Felix Mendelssohn y correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y el Coro de la Fundación, bajo la dirección del titular de la OSPA, Nuno Coelho.

El viernes 23 de octubre, los actos comenzarán a las 11.20 horas en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista, con la audiencia de la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo.

A las 11.40 horas, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía recibirán a los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026.

Posteriormente, a las 12.30 horas, en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, la Princesa de Asturias recibirá a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026. Se trata de la primera vez que la princesa recibe en solitario a los galardonados.

A las 12.50 horas, los Reyes, la Princesa y la Infanta mantendrán una audiencia con los presidentes de los jurados de los premios, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos.

La jornada culminará a las 18.30 horas en el Teatro Campoamor con la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, presidida por los Reyes y con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía. Durante el acto intervendrán la Princesa de Asturias y el Rey.

El sábado 24 de octubre, a las 12.00 horas, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía se desplazarán a Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. La Princesa de Asturias pronunciará unas palabras durante el acto.