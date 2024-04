El Principado busca marcos de colaboración con propietarios para que Vipasa pueda gestionar vivienda libre

Zapico destaca el "buen clima político" de la comisión bilateral para la reordenación de los terrenos del antiguo HUCA



OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha avanzado este martes que su departamento está empezando a estudiar marcos de colaboración con propietarios para gestionar vivienda libre a través de la empresa pública Vipasa.

Zapico ha avanzado esa iniciativa en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias, a preguntas de la diputada del PP Susana Fernández Arias.

El dirigente autonómico, además, ha reiterado su petición al Ministerio de Viviena y Agenda Urbana para que modifique la actual Ley de Arrendamiento Urbano, con el objetivo de que las administraciones autonómicas puedan actuar también sobre los alquileres de corta duración.

Para Zapico es necesario intervenir en el mercado inmobiliario, no solamente actuando sobre los precisos, sino también aumentando el parque público, con el objetivo de genera precios por debajo del mercado. Según el dirigente autonómico, de IU, en el sistema capitalista se genera una "dinámica perversa" que busca una mayor especulación, algo a lo que hay que hacer frente.

Zapico ha anunciado también la puesta en marcha desde Vipasa de un Programa de intermediación comunitario y socioeducativo, dotado con 2,4 millones de euros, que pretende ayudar a 2.278 familias hasta 2029 y que tiene como objetivo "mejorar la vida comunitaria, intervenir para la resolución de conflictos y en el ahorro energético".

GERENCIA EN VIPASA

En la misma sesión parlamentaria, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha preguntado a Zapico sobre la anulación de la convocatoria para la selección como personal fijo de una plaza de responsable de Procesos y Mejora Continua en Vipasa.

En su respuesta, el Consejero ha explicado las razones por las que se prescindió del anterior gerente de Vipasa. Así, ha relatado que poco después de llegar al cargo se enteró por el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la resolución por la que se creaba esa plaza.

"Nosotros, que apenas llevábamos unos días ahí, empezábamos a percibir que los problemas principales de Vipasa eran otros y había necesidades más urgentes", ha señalado.

Así, llamó y escribió por email al anterior gerente para suspender esa convocatoria. Pero el directivo de Vipasa hizo "caso omiso". Eso generó una "pérdida total de confianza" y fue cesado, con lo que se inició el nuevo proceso para elegir a una nueva gerente, Susana González.

EL CRISTO Y PERLORA

Por otro lado, preguntado por el PP sobre la necesidad de una coordinación entre las administraciones local y autonómica en lo que se refiere al futuro del barrio de El Cristo-Buenavista, Zapico recordó que el pasado 6 de febrero, el portavoz del Grupo municipal Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, defendió en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo una moción en la que se instaba al Gobierno del Principado a incorporar a Oviedo en un marco de diálogo sobre este complejo. Eso fue lo que originó el grupo de trabajo que se constituyó este lunes.

En este sentido, el consejero calificó el de este lunes como "un día importante", que a su juicio se desarrolló "en un buen clima político, con la voluntad por ambas partes trabajar de forma coordinada".

Asimismo, ha agregado que esta comisión bilateral "no nace cerrada e irá incorporando otros actores" y ha destacado que el desarrollo de estos terrenos suponen "una gran oportunidad y una cuestión de justicia, no solo para Oviedo, si no también para Asturias" y permitirán reordenar el ámbito académico y de la Justicia.

Por último, y en lo que se refiere al futuro de la Ciudad residencial de Perlora, el consejero ha adelantado que está prevista la aprobación del Plan Especial en el segundo semestre de este mismo año, para lo que se hay una partida de 90.000 euros, y la definitiva, en el año 2025.

Respecto a los futuros usos del complejo, el consejero ha asegurado que lo esencial es que el proyecto tenga "viabilidad económica" y evite la especulación en estos terrenos.