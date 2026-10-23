El Principado cierra en Rodiles el proyecto europeo BluePoint contra la invasión de plásticos en los océanos

Actividad en Rodiles. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha culminado las actuaciones en Asturias del proyecto europeo de sensibilización BluePoint, que busca frenar la invasión de plásticos en los océanos, con una jornada de sensibilización en la playa de Rodiles, en la que han participado más de 70 escolares.

La actividad ha combinado el aprendizaje científico y el trabajo de campo para acercar al alumnado el problema de los residuos marinos y las alternativas para prevenirlos y aprovechar los materiales recuperados.

La jornada ha incluido una aproximación a las técnicas utilizadas para estudiar las masas de agua y la biodiversidad, la celebración de talleres para identificar distintos tipos de residuos -desde macroplásticos hasta microplásticos- y contenidos sobre reutilización y economía circular.

Durante la salida a la playa, el alumnado ha observado, recogido, identificado y caracterizado los desechos encontrados.

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, ha participado en la actividad, en la que ha destacado que BluePoint "permite ir más allá de la recogida de residuos". "El conocimiento generado nos ayuda a entender mejor dónde aparece el problema, cómo podemos localizar los residuos y qué alternativas tenemos para recuperarlos y valorizarlos cuando ya han llegado al medio marino", ha dicho.

El cierre de las actuaciones en Asturias llega después de la jornada institucional celebrada en San Sebastián, en la que se han compartido los principales resultados y aprendizajes del proyecto, con el objetivo de facilitar su incorporación al diseño de futuras políticas públicas.