El Principado comparte la Ley de Memoria Democrática propuesta por IU aunque admite la necesidad de mejoras

Publicado 18/06/2018 20:29:33 CET

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo comparte el planteamiento de la Proposición de Ley para la recuperación de la Memoria Democrática, planteada por IU. No obstante, ha señalado que serán necesarias "mejoras" en términos de seguridad jurídica.

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este lunes las comparecencias informativas acerca de esta propuesta legislativa. Después de que varios expertos incidieran en los aspectos positivos y las carencias de la norma, el portavoz del Ejecutivo ha incidido en la necesidad de que la proposición salga adelante "respetando el espíritu de concordia" y la Constitución española.

En su turno de comparecencia Martínez ha agradecido a IU la iniciativa, aunque ha reconocido que el texto admite mejoras en lo referido a la seguridad jurídica, y ofrece "dudas" sobre su posible coste económico o su alcance.

La diputada de IU Concha Masa ha defendido la norma, admitiendo no obstante que hay aspectos que se podrían mejorar de la misma. La ley de Memoria Histórica impulsada a nivel estatal, ha explicado, proponía su desarrollo por parte de las comunidades autónomas y los municipios para ampliar los contenidos de la ley.

Así lo han hecho ya otras comunidades, siendo en Asturias "muy necesaria" por la historia del Principado. La norma que ahora se debate en el Parlamento autonómico pretende responder a las críticas de diversos organismos internacionales, por la "falta de compromiso" con la aplicación de la ley.

"Hay que llamar a las cosas por su nombre, y educar a los niños en una memoria histórica que responda con veracidad a los hechos ocurridos y que sirva para educar y evitar que vuelvan a suceder hechos tan dramáticos y deplorables", ha señalado.

Así, ha considerado necesaria esta ley "no solo por la satisfacción a las víctimas", sino por "salud democrática". Asturias, ha explicado, tiene ya "terreno andado" al haber aplicado ya la ley estatal impulsando la investigación, realizando un catálogo de vestigios del franquismo o elaborando un mapa de fosas. comunes. Con esta nueva norma, IU persigue que "se eleve el rango de estas acciones y se garantice su continuidad y su puesta en marcha independientemente del gobierno de turno".

Desde Podemos, si bien consideran que la ley "es necesaria" para "saldar la deuda de las víctimas", la parlamentaria Rosa Espiño ha puesto el foco sobre una "carencia" que a su juicio debería ser "una materia nuclear": el papel de la mujer durante la dictadura.

"No poner a la mujer en el centro es no haber entendido nada", ha criticado, para después lamentar que en el texto de la ley se produzcan "escasas aportaciones", sin que haya "ninguna referencia" a que "el machismo bebe de la fuente de las leyes del franquismo". "Tenemos una oportunidad que no deberíamos desperdiciar, la reparación no será completa si no están incluidas las mujeres", ha señalado.

La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez ha asegurado que su partido está de acuerdo "en el fondo de la iniciativa" y que no entorpecerá la tramitación de la ley, aunque sí registrarán enmiendas "para completar el texto". "Estaremos con todos los valores constitucionales, no podemos poner en juicio el papel de la transición y la democracia", ha abundado. Sánchez ha defendido la proposición de ley al entender que "hay que dar a las víctimas el derecho que tienen de que sus familiares descansen en paz dignamente".

Por parte del PP el diputado Rafael Alonso ha recordado que su partido votó en contra de la toma en consideración de la ley al considerar que "siguen mirando al pasado" olvidando que "la sociedad española optó por una reconciliación que derivó en nuestra Constitución". "La realidad no es que se buscó el olvido o la impunidad, sino que la sociedad española de forma mayoritaria optó por la reconciliación", ha señalado.

Así, considera que esta norma "no aporta nada" sino que al contrario "solo reabre viejos enfrentamientos" que a su juicio "no van a derivar en nada bueno". Además, ha recordado que parte de las medidas incluidas en la proposición de IU ya se están ejecutando. Respecto a este último argumento el consejero Guillermo Martínez ha expresado su "duda razonable" de que las medidas se fuesen a aplicar si el gobierno "fuese de otro color". Lo que hace esta norma, ha dicho, es "dar un marco de seguridad para que se lleven a cabo de forma obligatoria".

Por su parte el diputado del PSOE José Marcos Gutiérrez ha señalado algunas de las "claves" de la norma, pidiendo que se priorice la "memoria de la reconciliación". A su juicio, es necesario "restablecer" la igualdad "que nunca debió ser vulnerada". "Recuperar la memoria democrática es homenajear a quienes defendieron la legalidad de un gobierno democrático", ha subrayado.