El Principado se compromete a hacer "más ordenada y sostenible" la navegación en el río Sella

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha afirmado este jueves que el Gobierno asturiano trabajará para hacer "más ordenada y sostenible" la navegación en el río Sella, tratando de hallar una solución que "no cause un problema donde no lo hay".

Así, ha explicado que actualmente hay diversos "intereses legítimos en conflicto" en torno a la navegación del Sella, relativos al empleo o la actividad económica, que deben conciliarse con la protección del espacio y de las especies que habitan el río.

Durante el pleno de este jueves, Lastra ha reconocido la necesidad de reducir el impacto en el río derivada de la alta demanda que se produce especialmente en los meses del verano, coincidiendo también con el Descenso Internacional del Sella.

Al ser preguntado por el diputado de IU Ovidio Zapico sobre este asunto, Lastra ha explicado que el Principado se reunió en el último trimestre del pasado año con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para abordar esta problemática y para tratar de que la navegación en el Sella sea "más sostenible y esté más ordenada".

Por su parte Zapico se ha mostrado confiado en que el nombramiento del nuevo presidente de la CHC, que deberá ser designado por el Gobierno estatal, se pueda abrir un nuevo escenario en el que espera que el entendimiento entre ambas partes "sea rápido" para poder explorar soluciones que permitan abordar la navegación recreativa "desde un punto de vista ordenado, sostenible y ejemplar".

Ahora, ha lamentado, esto no se está produciendo, sino que hay "problemas de saturación". "El Gobierno debe liderar este proceso para evitar en 2018 imágenes que hemos vivido en esta década, con fuerza el año pasado, y que no ayudan nada a Asturias", ha señalado, en referencia también a la existencia de "chiringuitos alegales" en la ribera del río.