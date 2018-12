El Principado descarta crear un órgano para gestionar el Área Metropolitana y apuesta por la "colaboración"

Publicado 20/12/2018 18:15:45 CET

"Seguimos el modelo que tuvo la Unión Europea en sus inicios", afirma Fernando Lastra

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del Área Metropolitana de Asturias no contará finalmente con ningún órgano nuevo para la toma de decisiones. "No habrá un órgano, se buscarán ámbitos de cooperación que no tentan una estructura burocrática con procedimientos especialmente rígidos", ha reconocido el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, socialista Fernando Lastra.

Se ha pronunciado en esos términos antes de participar en una nueva reunión con diferentes representantes del Estado, de la Federación Asturiana de Concejos y de concejales de distintos municipios.

En la reunión de este jueves, de hecho, se buscará que los distintos representantes municipales tomen cuenta del convenio que propone el Principado de Asturias, de forma que ese documento pueda ser confirmado en los plenos de lso distintos consistorios.

Así las cosas, la fórmula que se ha buscado, según Lastra, es la de una 'conferencia', algo que ha comparado con la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebra a nivel estatal.

"No va a suponer un órgano que sea una estructura intermedia", ha dicho Lastra en relación al Area Metropolitana Central, señalando que lo que se ha buscado con el modelo es establecer un "ámbito de colaboración".

"Estamos siguiendo un modelo como el que tuvo la Unión Europea en sus inicios, teniendo la unanimidad como objetivo", ha subrayado Fernando Lastra.

De esta forma, la idea es ir articulando proyectos conjuntos que los distintos ayuntamientos puedan ir suscribiendo en sus plenos. En caso de alguna discrepancia, Lastra ha dicho que la idea es que los consistorios tengan representación de mayoría absoluta en las votaciones. En esta fase inicial serían los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y la FACC. La propuesta de Lastra es que el voto se pondere en función de la población de cada municipio.

A la reunión de este jueves tampoco ha acudido el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que lleva meses sin acudir a los encuentros sobre el Área Metropolitana en señal de protesta contra el Principado por la futura ubicación del grado universitario de Deportes.