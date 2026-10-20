El Principado espera firmar "próximamente" la cesión del faro de Tapia para poner en marcha las residencias artísticas

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura espera firmar "próximamente" con la Autoridad Portuaria de Avilés el convenio de cesión del faro de Tapia de Casariego para poner en marcha las residencias artísticas previstas en el inmueble. La consejera, Vanessa Gutiérrez, ha señalado este martes en la Comision de Cultura, Política Llingüística y Deporte que el proyecto de amueblamiento y equipamiento interior ya ha sido contratado y ejecutado, aunque su puesta en práctica está pendiente de formalizar la cesión.

Gutiérrez ha explicado que el Principado ha realizado las obras de adecuación del edificio, ha estudiado distintos modelos de funcionamiento de las residencias y ha mantenido contactos con sectores culturales para definir las necesidades de estos espacios.

La iniciativa busca recuperar para el uso público este inmueble del patrimonio marítimo y convertirlo en un espacio de creación artística, investigación e intercambio entre profesionales de distintas disciplinas.

La situación del proyecto ha motivado un enfrentamiento entre la consejera y el diputado del PP José Luis Costillas, quien ha reprochado al Gobierno asturiano que cuatro años después de anunciarse la iniciativa, en 2022, las residencias continúen sin actividad. El parlamentario ha afirmado que la respuesta de la consejera ha sido la misma que ofreció en febrero de este año, cuando también señaló que el convenio estaba en tramitación.

Costillas ha cuestionado que el Ejecutivo siga estudiando el funcionamiento de las residencias y negociando la cesión sin concretar cuándo estarán operativas. A su juicio, el proyecto permanece en la misma situación que hace ocho meses y supone una falta de compromiso con Tapia de Casariego y con los artistas que podrían utilizar estas instalaciones.

Por su parte, Gutiérrez ha rechazado que no haya habido avances y ha recordado que, además de las obras de adecuación, se ha trabajado en el proyecto de equipamiento interior. La consejera ha atribuido parte de los plazos a la tramitación administrativa que requieren los edificios y terrenos de titularidad estatal y ha defendido que las residencias se están diseñando en colaboración con los sectores culturales.

También ha destacado que la iniciativa está recogida en el anteproyecto de ley de centros museísticos y residencias artísticas del Principado.