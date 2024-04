El Principado espera tener a finales de año el borrador de "la mejor y más completa" de las leyes LGTBI a nivel estatal

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado, Nuria Rodríguez, ha indicado que esperan tener el borrador "de la que será, sin duda, la mejor y la más completa de las leyes estatales dirigidas al colectivo LGTBI" a finales de este año para su posterior debate en la Junta General, donde esperan contar con el apoyo del PP.

"Me gustaría, particularmente, que el Partido Popular apoyara esta norma y estuviera en el barco de los derechos humanos. Decir no a esta ley es decirle no a las organizaciones LGTBI", ha valorado la directora, que ha indicado que para la elaboración de la norma contarán con el asesoramiento jurídico de la Universidad de Oviedo, con profesionales como María Valvidares Suárez, profesora de Derecho Constitucional.

Este miércoles se ha celebrado la sexta reunión del grupo de trabajo encargado de establecer las principales bases de la normativa. Casi una decena de asociaciones y sindicatos vinculados al movimiento LGTBI integran el grupo de trabajo que, desde el pasado 30 de noviembre, se reúne para estudiar uno por uno los puntos que estarán incluidos en la normativa y que afectan a ámbitos como educación, sanidad, cultura y deporte.