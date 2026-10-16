El Principado iniciará el martes 20 de octubre la negociación del presupuesto de 2027

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias iniciará el martes 20 de octubre la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para negociar el presupuesto de 2027. El Ejecutivo ha convocado al PSOE, Convocatoria por Asturies, PP, Foro y la diputada Covadonga Tomé para estas primeras reuniones, que estarán lideradas por el presidente, Adrián Barbón.

Según ha informado el Principado, por parte del Ejecutivo y de los grupos que forman el gobierno participarán en los encuentros la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y los portavoces del grupo socialista y de Convocatoria por Asturies-IU-Más País-IAS, Dolores Carcedo y Xabel Vegas, respectivamente.

El Principado afronta el diálogo con la vocación de "alcanzar un amplio acuerdo que permita afianzar Asturias en el camino del progreso".

A este respecto, el proyecto presupuestario estará marcado por su fuerte orientación social. El impulso a las políticas de vivienda y la mejora del Estado de bienestar serán rasgos sobresalientes de las cuentas, concebidas para aprovechar hasta el último euro disponible y fomentar, al tiempo, la actividad económica y la creación de empleo.