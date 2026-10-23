El Principado licita por 134.000 euros la mejora del camino de Foncuaya a La Collada, en Yernes y Tameza

Obras de mejora del camino de Foncuaya a La Collada, en Yernes y Tameza. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio Rural y Política Agraria ha licitado las obras de acondicionamiento del camino de Foncuaya a La Collada, en el concejo de Yernes y Tameza, con un presupuesto de 133.908 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de noviembre.

La actuación afecta a una pista de 1,8 kilómetros que da servicio a pastizales de montaña y majadas. Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y acceso a distintas zonas ganaderas del monte de utilidad pública Las Tojacas y facilitarán el tránsito en la zona.

En concreto, el proyecto garantizará el tránsito de vehículos y maquinaria agrícola para realizar trabajos de desbroce, transportar ganado y acceder a las áreas de pastoreo, además de favorecer la llegada al espacio cultural Aula Vital.

Las obras incluirán la regularización y compactación del firme y la limpieza de cunetas. También se instalarán nuevos elementos de drenaje para evacuar el agua de lluvia y reducir la erosión. Además, se extenderá una capa de triple tratamiento superficial bituminoso en 1,6 kilómetros, hasta las inmediaciones del Aula Vital, y el tramo restante se acondicionará con zahorra.