Al Principado no le constan problemas ni obstáculos para la aplicación de la ley de regulación de la eutanasia

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha manifestado este lunes en sede parlamentaria que no le consta que haya problemas que hayan obstaculizado la aplicación de la ley Orgánica de regulación de la eutanasia en la Comunidad Autónoma. Así ha indicado que si bien es cierto que es un procedimiento complejo porque debe dar respuesta a todas las garantías que establece la ley, pero la verdad es que en Asturias se está garantizando la aplicación de la ley.

"Tras solventar el año pasado el problema inicial generado por el corto periodo para su desarrollo normativo se ha regulado un procedimiento al que se le van sumando las mejoras derivadas de la casuística que se van generando", ha explicado el consejero.

Fernández respondía así a la pregunta del Diputado de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, que se interesaba sobre cuáles están siendo los problemas para la aplicación de dicha ley.

Ha insistido en que se trata de una ley muy garantista, como es "lógico en un tema tan sensible con este", pero en absoluto se están detectando obstáculos para su aplicación en el Principado.

Desde IU Ovidio Zapico ha recordado que estamos ante el primer aniversario de una ley histórica y su grupo quiere conocer el desarrollo de su aplicación en Asturias y mostrar obstáculos que su formación ha detectado y que hace que la aplicación y el desarrollo de la ley no sea todo lo ágil y normal que debiera.

"Entendemos que no está habiendo un desarrollo ágil porque no está habiendo ni la difusión de este derecho ni la formación de los profesionales", ha indicado el portavoz de IU que se ha interesado por la existencia o no de un plan al respecto.

Así ha destacado Zapico la necesidad de que los sanitarios asturianos se vean respaldados por la Administración a la hora de poder aplicar esta ley. "Se trata de favorecer la aplicación de esta ley", ha dicho.