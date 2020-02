El Principado no ve motivos para adoptar medidas urgentes de apoyo a madres gestantes

Publicado 18/02/2020 13:52:45 CET

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Asturias, Ana Cárcaba, ha dicho este martes que no tiene previsto adoptar ninguna medida urgente para apoyar a las madres gestantes en Asturias. "No habrá ninguna medida urgente porque no hay motivo para ello", ha señalado.

Cárcaba se ha pronunciado en estos términos al responder en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias a la diputada de Vox, Sara Álvarez, quien reclamó ayudas para las mujeres que deciden "con valentía" seguir adelante con su embarazo, haciendo frente a la insuficiencia de recursos o a la "intolerable" presión de sus parejas para que aborten.

Sin embargo, la dirigente asturiana ha dicho que las mujeres ya cuentan con apoyos en el Principado, independientemente de que decidan libremente ser madres o no. Así ha hecho referencia a centros asesores de la mujer, a casas de acogida, a acuerdos con fundaciones para apoyar a mujeres en vulnerabilidad social, a la renta activa de inserción, a políticas activas para su empleabilidad, a medidas de conciliación, a deducciones fiscales o al apoyo de la red educativa 0-3 años.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En la sesión plenaria de este martes, Cárcaba también ha sido preguntada por la diputada del PP Cristina Vega sobre cuándo se va a definir qué se entiende por 'zona rural en riesgo de despoblación' y en base a qué criterios. Se trata de una figura que tendrá beneficios fiscales para determinados núcleos rurales.

La consejera ha dicho que espera que este miércoles salga publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la resolución con todos los detalles y que se iniciará el proceso de información pública. Todo, ha añadido, en el marco de una decisión del Gobierno para incluir deducciones fiscales para los habitantes de esas zonas. No obstante, Cárcaba ha explicado que se han establecido los criterios de manera "rigurosa", para evitar que la medida pudiera declararse anticonstitucional.

"Creemos que las medidas van a ser efectivas; esperemos a ver los resultados y mejorémoslas si vemos que no funcionan", ha dicho. La medida busca luchar contra la despoblación en esas zonas.