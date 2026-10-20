El Principado ofrece colaboración a Oviedo para modernizar el centro de transportes del Espíritu Santo

Archivo - Polígono del Espíritu Santo, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha ofrecido este martes al Ayuntamiento de Oviedo y al sector privado el establecimiento de una colaboración para definir un plan de modernización progresiva del centro de transportes del Espíritu Santo, además de buscar vías de financiación sostenibles.

Así lo ha manifestado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias asturiano, Alejandro Calvo, en un debate parlamentario mantenido con el diputado de Vox Gonzalo Centeno, donde ha remarcado que el centro es "una realidad que tiene una actividad intensa". Así, ha explicado que la instalación cuenta con 21 empresas que operan diariamente en sus instalaciones, una ocupación del 100% y lista de espera para la ocupación de naves y plazas de aparcamiento.

Calvo ha admitido que el equipamiento presenta "necesidades evidentes" en cubiertas, pavimentos y redes de agua, ante lo cual el Ejecutivo autonómico se ha puesto a disposición del Consistorio ovetense para trabajar en su resolución.

Por su parte, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha denunciado que la infraestructura lleva "más de 20 años sin recibir un solo euro en inversiones para conservación y modernización" y ha criticado la falta de capacidad de inversión de la sociedad mixta constituida en 1986.

Según ha expuesto el parlamentario de Vox, la entidad genera un beneficio de 12.000 euros, cuenta con 27.000 euros en caja y carece de acceso a financiación externa o crédito. Igualmente, ha censurado el "abandono institucional" y la "opacidad" económica del recinto.