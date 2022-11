El Principado ordena el cierre de otra residencia de la Tercera Edad en la ciudad, que tiene 30 días para alegar

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ha dictado una resolución de cierre de la residencia de la Tercera Edad Segundo de María, ubicada en la calle Uría de Gijón, por incumplimientos de la normativa, han confirmado a Europa Press desde esta institución.

En este sentido, se trata de incumplimientos reiterados, como el hecho de no contar con personal propio de limpieza, ya que no está permitido el subcontratar este servicio. En este caso no hay un problema de sobreocupación.

La residencia cuenta ahora con un plazo de un mes para la presentación de alegaciones contra la resolución dictada por la Consejería, antes de que este adopte una decisión definitiva.

Cabe recordar que es la segunda residencia sobre la que se dicta un orden de cierre, si bien en este caso todavía no es definitiva la resolución.

En el caso de la residencia de La Pedrera, el próximo día 20 se cumple el plazo para que se desaloje y cierre este equipamiento, tras incumplimientos reiterados y no atender a las peticiones hechas por la Consejería para subsanar los problemas, entre ellos uno de sobreocupación.