El Principado replica Podemos que las campañas institucionales "nunca" contemplaron el uso del asturiano

Publicado 24/04/2019 12:39:51 CET

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha replicado este miércoles a Podemos que las campañas institucionales para informar sobre la celebración de elecciones autonómicas "nunca" contemplaron el uso del asturiano.

Así se ha referido, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a las críticas realizadas desde la formación morada ante la campaña de difusión sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo por no tener una versión en lengua asturiana.

Para el portavoz de Podemos en la Junta General, Enrique López, se trata de una "discriminación a los miles de hablantes de asturiano", tal y como apuntó este martes con motivo de la comparecencia de Martínez ante la Diputación Permanente de la Junta General para informar sobre la campaña institucional.

En dicha comparecencia, Martínez ya respondió a López remarcando que "no hay precedentes". "No se ha realizado hasta el momento y no se ha contemplado", dijo. Una respuesta que no convenció a Podemos, que pide explicaciones al actual secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, recordando que su formación acordó en 2017 apoyar la oficialidad del asturiano.

Este miércoles el portavoz del Ejecutivo de Javier Fernández ha reiterado que el asturiano "nunca" se empleó hasta el momento en las campañas institucionales sobre las elecciones y ésta tampoco lo contempla.

Además, Guillermo Martínez ha incidido en que la instrucción de la Junta Electoral sobre la campaña es "muy clara" para que se limite a ser "informativa". "En ningún caso la campaña institucional puede promover la participación sino que tiene que ser informativa", ha argumentado, resaltando que no puede tener lema y debe limitarse a anunciar los comicios y explicar el procedimiento para ejercer el derecho a voto. "Puedo estar más o menos de acuerdo pero es lo que establece la Junta Electoral", ha añadido.