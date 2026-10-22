El Principado seguirá reforzando equipos y afrontará reorganizaciones para reducir las listas de espera en dependencia

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Nerea Monroy, ha dicho este jueves que se sigue trabajando en el refuerzo de equipos además de en reorganizaciones con el objetivo de reducir las listas de espera en materia de dependencia.

Monroy ha respondido en una comisión paralamentaria a una pregunta del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, sobre este asunto.

"Vamos a seguir reforzando equipos porque sabemos que sin profesionales suficientes no hay capacidad de respuesta posible, pero no basta con solo incorporar personal", ha explicado Monroy..

De esta forma, ha indicado que la Consejería ha puesto en marcha una reorganización de procedimientos para eliminar "cuellos de botella" en la tramitación. "Estamos reorganizando procedimientos para eliminar los cuellos de botella, reforzando todas las fases de la tramitación para que el sistema funcione de forma ágil y eficaz", y ha precisado que realiza un seguimiento semanal de los datos "directamente, la directora general, la jefa del servicio y yo como consejera".

La consejera ha destacado la modernización tecnológica como eje fundamental de la estrategia, señalando que "estamos modernizando las herramientas tecnológicas, automatizando tareas administrativas y mejorando la calidad de la información para que los profesionales puedan dedicar más tiempo a resolver expedientes y menos a tareas burocráticas", además de ampliar la colaboración con los ayuntamientos e impulsar una nueva regulación autonómica.

Monroy ha subrayado que las medidas están produciendo resultados positivos, ya que "los datos publicados esta semana por el propio Ministerio de Derechos Sociales sitúan a Asturias como la segunda comunidad autónoma que ha reducido su lista de espera", aunque ha aclarado que "no voy a decir que el problema está resuelto, pero, evidentemente, aunque los tiempos son elevados, cada día se reduce en tiempos".

Respecto a los compromisos futuros, la consejera ha reafirmado su objetivo de alcanzar los 180 días de demora máxima, indicando que "mi compromiso es seguir reduciendo la demora y alcanzar el objetivo de los 180 días, pero no se acaba el 31 de diciembre", y ha avanzado que los presupuestos de 2027 incluirán recursos para mantener "esa tendencia de reducción" y cumplir con la normativa vigente.