El Principado tiene capacidad para crear la especialidad docente del asturiano, según un informe de expertos

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias es competente para regular las especialidades docentes de asturiano y gallego-asturiano y, por tanto, no tendría que esperar a ninguna acción por parte del Ministerio de Educación al respecto.

Esa es una de las conclusiones del trabajo 'Estudio sobre la competencia del Principado de Asturias para regular el uso de las lenguas propias en ele ámbito educativo y establecer el régimen estatutario de su personal docente: Especial referencia a la creación de las especialidades docentes de lengua asturiana y de gallego-asturiano', que fue encargado por la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno asturiano.

El trabajo, que ha sido elaborado por el Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED Xabier Arzoz y el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo José Manuel Pérez, fue encargado ante la situación que existe en el Principado, donde la enseñanza del asturiano y gallego-asturiano no constituyen especialidades docentes pese a que forman parte de la oferta curricular. Eso genera problemas laborales para los profesores de esa materia, al no estar regulada su especialidad.

"El Principado de Asturias resulta competente para regular las especialidades docentes de asturiano y gallego-asturiano, pues cuenta con las competencias de desarrollo legislativo en las materias de 'educación' y 'función pública', además de que la competencia exclusiva para el fomento y protección de la lengua asturiana y el gallego-asturiano", concluyen los expertos en el estudio, consultado por Europa Press.

Si bien admiten que existe un "silencio" en las normas estatales al respecto, consideran que esa situación no cierra la puerta a la competencia autonómica, sino "todo lo contrario", la permite.

"La inexistencia de previsión o habilitación para la creación autonómica de especialidades docentes en la normativa básica estatal con respecto a las lenguas autonómicas no oficiales implica una de dos: o bien el Estado no ha considerado oportuno establecer un 'mínimo denominador normativo común' en la materia, por no apreciar necesidad alguna de establecer los requisitos mínimos de capacitación exigibles a quienes imparten la enseñanza de las lenguas autonómicas no oficiales, o bien ha considerado que se trata de una cuestión cuya regulación pertenece estrictamente a la competencia exclusiva autonómica para el fomento de la correspondiente lengua autonómica", argumentan los autores del trabajo.

Consideran además que la creación de las especialidades docentes mencionada sería sencilla desde un punto de vista administrativo, ya que bastaría una resolución de la Consejería de Educación con un contenido muy reducido.

OFICIALIDAD

Además, indican que si en el futuro se modificara el Estatuto de Autonomía y se incorporara la declaración de oficialidad de la lengua asturiana y del gallego-asturiano, las especialidades docentes que se hubieran establecido previamente conservarían toda su validez y utilidad sin necesidad de adaptación alguna, pues el estatuto de oficialidad de una lengua autonómica ampara con más fuerza la creación de especialidades docentes.

Como medida complementaria a la creación de las especialidades docentes, los autores del estudio proponen considerar una vía para "dignificar la función docente en el ámbito de las lenguas propias del Principado y para dotar de estabilidad al colectivo de profesores que ha venido impartiendo en el pasado la lengua asturiana y el gallego-asturiano". Consistiría en la valoración de la experiencia reunida durante años como profesores de dichas lenguas como mérito destacado en el procedimiento de acceso a la función pública que se convoque en el futuro.

DISCUSIÓN EN EL PARLAMENTO

La consolidación del personal docente asturiano es un asunto que preocupa en grupos políticos de la Junta General del Principado de Asturias. Ha sido esta misma semana cuando la Mesa de la Cámara admitió una pregunta de la portavoz de IU, Ángela Vallina, que pide al Gobierno explicaciones por que aún no ha sido convocada la mesa sectorial de Educación para negociar en ese ámbito el proceso de consolidación del personal docente asturiano.

También el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha registrado otra pregunta sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para lograr que se cree la especialidad docente de la lengua asturiana y literatura. Pumares justifica la urgencia de su pregunta en la situación de "precariedad" de los profesores de esa materia.