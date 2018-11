"La prioridad ahora es no permitir el cierre de Alcoa", afirma Mariví Monteserín

Publicado 12/11/2018 14:19:07 CET

AVILÉS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha afirmado este lunes que "la prioridad ahora es no permitir a la empresa el cierre de Alcoa, después ya llegará el momento de analizar alternativas".

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones después del anuncio de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de no intervenir las factorías de Alcoa, porque "no estamos en un régimen comunista".

"Creo que ese momento no ha llegado, hay que ir viendo el camino, si llega el momento, a ver en que condiciones llegamos, hay que exigir voluntad a la empresa, y ahora Alcoa está en situación de cierre y eso es lo que no vamos a permitir. Vamos a emplearnos todos los agentes en que no se produzca, como será la continuidad, pues no lo sabemos, pero nos emplearemos a fondo para que la empresa no obligue a cerrar las instalaciones y si hay otras oportunidades se puedan desarrollar", ha explicado Monteserín.

La alcaldesa es optimista sobre llegar a buen puerto en una solución. "Ha habido acontecimientos, una manifestación de 50.000 personas y una reunión en Madrid de frente común a la empresa, han sido dos acontecimientos muy importantes con un mensaje claro a Alcoa", ha resaltado Monteserín.

"Alcoa tiene en sus manos la solución, con la presión del frente institucional y de la ciudadanía deben buscar una solución. La primera es que nos sentemos a negociar, paremos el reloj del ERE o prorroguemos la fecha del día 1, y luego hablaremos de otras cosas", ha finalizado la Alcaldesa.