Profesores de la educación concertada aseguran que sufren una discriminación salarial de hasta 13.000 euros anuales

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la educación concertada han asegurado este viernes que sufren una discriminación salarial de hasta 13.000 euros anuales respecto a los trabajadores de la pública, y han reivindicado frente a la Consejería de Educación equiparación salarial y retomar la negociación del acuerdo de la concertada, en "standby" desde hace 15 años.

Durante la protesta de los sindicatos Otecas, USO y FSIE, el secretario general de Otecas, José Manuel Coto, ha explicado que los trabajadores de la educación concertada están quedando "en la cola de la cola" de la Administración en lo que a salarios se refiere, siendo además "los únicos trabajadores del Principado de Asturias" que no han recibido todavía la paga extra pendiente de 2012. La situación, ha agregado, es "lamentable".

Desde la Federación de Enseñanza de USO, su secretario general Gonzalo Menéndez ha criticado que la consejera, Lydia Espina, no haya "querido regular" una cuestión que lleva sobre la mesa 15 años. "Pedimos que abra la mesa de diálogo para encaminar el problema", ha dicho, ya que cada año "se va haciendo mayor la bola". En este punto ha remarcado que no se puede "consentir" que cada año suban los precios de servicios como la luz o el agua y no suban los salarios de los profesores en la educación concertada.

A esto agrega que estos trabajadores no cobran los sexenios ni los dos primeros tramos de la carrera profesional. "A la concertada hay que darle igualdad de condiciones", ha reivindicado.

Desde el sindicato independiente FSIE Asturias, la secretaria de acción sindical, Pilar Méndez, ha lamentado la "discriminación" que sufren los trabajadores con sus homólogos de la pública, pero también con el resto de trabajadores de la concertada del resto del país. Ha dicho que los de Asturias son los "peor pagados" de España, y ha puesto como ejemplo el complemento autonómico, que en Asturias es de 300 euros mientras en CCAA como Murcia sube a 700.

Los representantes sindicales también se han mostrado críticos con las diferencias en la inversión por alumno. Han explicado que la diferencia es de 5.000 euros por alumno, y es ahí donde "se encuentra la discriminación" que acarrea peores salarios y más alumnos por aula.

Los representantes de los trabajadores han defendido que la enseñanza concertada es "complementaria" a la pública, y han subrayado que si bien el servicio educativo público se da a través de las redes pública y concertada, ambas son servicio público, por lo que entienden que los alumnos tendrían que tener "los mismos derechos y recursos" independientemente de si acuden a un centro privado o a uno público.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Los trabajadores de la concertada han anunciado nuevas actuaciones para el mes de febrero que se suman a la acción de este viernes. Se concentrarán el jueves 16 de febrero y el viernes 24.

En cada concentración registrarán una carta dirigida a la consejera reiterando su solicitud en la que se incluirá, además, un contador del tiempo transcurrido sin respuesta a la primera carta conjunta donde solicitábamos la apertura de la Mesa de Negociación y desde el último acuerdo de equiparación.

Ya en marzo, el día 3 a las 11.00 horas volverán a realizar una concentración de delegados sindicales en el entorno de la Junta General del Principado de Asturias.