Las protestas por la vivienda y contra la monarquía confluyen frente al Teatro Campoamor en Oviedo

Manifestantes en la plaza de La Escandalera esta tarde. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concentración que cada año tiene lugar en La Escandalera de Oviedo, frente al teatro Campoamor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, ha coincidido en esta ocasión con la acampada instalada desde el pasado 2 de octubre en la céntrica plaza para reivindicar el derecho a la vivienda.

Decenas de personas han participado en la protesta al grito de: "Un desahucio, otra ocupación"; "ni casas sin gente, ni gente sin casas"; "Leonor, ponte a trabajar"; "Borbón al paredón"; "Mañana, España será republicana". Durante la concentración se han visto numerosas banderas de Palestina y de la República.

Los reyes han llegado en torno a las 18.30 horas al Teatro Campoamor en medio de los abucheos, silbidos y gritos de protesta de las decenas de personas.

Gran número de agentes de la Policía Nacional han impedido el acceso de los manifestantes más allá de la zona delimitada a mitad de la plaza.