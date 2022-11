Un proyecto de energía undimotriz en el que participa Duro Felguera protagoniza un episodio de la serie webVR 360º

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto piloto de generación de energía undimotriz (a partir del oleaje), que está desarrollando Duro Felguera junto con el tecnólogo finlandés AW-Energy en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Autoridad Portuaria de Avilés, es el protagonista del quinto episodio de la serie 'Quest for climate solutions', financiada por el Banco Europeo de Inversiones con el objetivo de mostrar proyectos destacados e innovadores para hacer frente a los retos planteados por el cambio climático.

'Quest for climate solutions' pasa por ser la primera serie 'webVR interactiva de vídeos 360º grados'. En el rodaje se emplean drones y cámaras 360º con un resultado espectacular de experiencia inmersiva. La serie está producida por Iralta VR Audiovisual production, con guión de Chris Welsch y presentada por la directora de Comunicación audiovisual del BEI, Heidi Lipsanen.

'Projects From Finland to Spain: the power of waves' es el título de este capítulo que acaba de estrenarse, rodado en Asturias y Finlandia el pasado mes de mayo. En el Principado, las localizaciones fueron las oficinas de Duro Felguera y en el taller de Duro Felguera Calderería Pesada, además del Puerto de Avilés y el pozo Fondón, elegido este último como representación simbólica de la transición que se está llevando a cabo en Asturias desde la industria pesada y contaminante hacia nuevas fórmulas de producción respetuosas con el medio ambiente.

El proyecto consiste en la instalación de varios dispositivos en el mar, en las inmediaciones del Puerto de Avilés, capaces de capturar energía limpia de los movimientos de las olas del océano y destinarla a la descarbonización del Puerto mediante la integración de soluciones de energía renovable e hidrógeno renovable.

El sistema ya ha sido probado con éxito en la costa de Portugal (Peniche). Los dispositivos constan de una base de hormigón flotante que se lleva al fondo marino mediante inyección de agua, sobre la que se ancla un panel oscilante que se mueve con el oleaje para producir la energía y, bien estaría conectado a una subestación en tierra a través de un cable submarino, bien a un electrolizador para, a su vez, producir hidrógeno verde.