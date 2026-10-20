El proyecto de presupuestos para 2027 será mayor que este año e incluirá el 5% de incremento para empleados públicos

Europa Press - GUILLERMO PELÁEZ

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos generales que impulsará el Gobierno asturiano será mayor que el de este año, que ya ascendió a 6.993 millones de euros. Además, la norma incluirá un 5% de incremento para las retribuciones de los empleados públicos asturianos.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillemo Peláez, en declaraciones a los periodistas en el transcurso de una mañana en la que ha ido reuniéndose con los portavoces parlamentarios de la oposición.

Peláez ha dicho que aún no cuenta con cifras concretas en cuanto a la cuantía global. No obstante, ha señalado que el crecimiento de los ingresos "se está estabilizando" y que este año no se recogerá un crecimiento tan acusado como en otros ejercicios.

"Yo quiero ser prudente a la hora de hacer cifras, porque hay que consolidarlo todo, pero yo creo que va a estar por ahí, como digo, poco superior al del año pasado, si el del año pasado fue 6.993, pues por ahí van a estar las cifras", ha comentado.

Preguntado sobre si el dinero a la inversión productiva iba a descender respecto al anterior ejercicio, Peláez ha indicado que se reducen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "Si vamos a apostar por la vivienda, en otras partidas se pueda ver resentida la inversión", ha explicado.