PSOE achaca las críticas de Moriyón sobre Emulsa a un intento de que no se hable de "transfuguismo"

Pineda acusa al anterior gerente, Alfonso Baragaño, de "guardar en el cajón" la revisión de facturas posiblemente erróneas



GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha defendido el uso de las reservas voluntarias de Emulsa en 2021 y 2022 para hacer frente a los gastos sobrevenidos por la pandemia de la COVID-19 y otros incrementos, como el del combustible.

"Intenta desviar la atención para que deje de hablarse de su pacto con un 'tránsfuga'", ha recriminado, en rueda de prensa en el Consistorio, a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), quien este pasado lunes culpó al anterior Gobierno municipal de PSOE e IU de una "pésima" gestión que puso en riesgo, según ella, la viabilidad de la empresa.

Entre esas acusaciones, estaba el uso de las reservas voluntarias para el pago de pérdidas en 2021 y 2022 que sumaban 5,7 millones de euros, además del abono de las inversiones. Pineda ha insistido en que no solo fue legal esta actuación, si no que fue "de puro sentido común" el que el fondo de reserva se emplee en gastos sobrevenidos o urgentes.

Es por ello, que ha insistido en que el único objetivo de Moriyón es "desprestigiar" al principal partido de la oposición y el más votado en las urnas municipales, con "insinuaciones veladas", basadas, según ella, en "tergiversaciones" de la realidad. Ha recalcado, asimismo, en que todos los años se hacen auditorías de las cuentas de Emulsa.

Ha llamado la atención, además, de que cuando estaban en el Gobierno anterior intentaron subir las tasas, pero se impuso la negativa de las derechas a actualizarlas. Algo que, según la edil socialista, viene de 2011, con una congelación de tasas bajo mandato de Foro.

Pineda ha justificado que en los dos años en cuestión, 2021 y 2022, hubo que proceder a limpiezas extraordinarias en contenedores y en colegios, así como en establecimientos públicos, en las vías públicas y playas. Todo ello suponía un gasto extra, al tiempo que los ingresos se vieron mermados con las bonificaciones a negocios afectados por la pandemia.

COPA DAVIS

En esta línea, ha incidido en que lo sorprendente es que quien redujo las reservas para atender la Copa Davis, con alusión a Foro, ahora se lleve las manos a las cabezas por haberlas usado para atender a la urgencia sanitaria. A este respecto, ha reprochado que la alcaldesa prefiere pagar la Copa Davis que atender a la ciudadanía en la pandemia.

Ha recordado, además, que con la subida de tasas que proponían en el Gobierno anterior, se atendía también al nuevo impuesto por generación de residuos. Sin embargo, Foro pidió una reducción del 10,5 por ciento de la tasa de basuras, alegando un perjuicio a las familias. Choca, según la concejala socialista, con que ahora planteen exactamente lo misma subida que planteó el Gobierno anterior.

Es más, ha recalcado que PSOE e IU tuvieron que retirar el debate de Ordenanzas Fiscales del Pleno, para evitar que Foro y resto partidos de la derecha, junto con Podemos - Equo Xixón, pactasen la reducción de las tarifas, que sí hubiera puesto, a su juicio, en peligro a Emulsa.

Al tiempo, le ha parecido "bastante extraño" que Moriyón culpe al PSOE de no aprobarse las Ordenanzas Fiscales, y más que se le critique no haber conseguido el apoyo de Podemos - Equo Xixón. Ha replicado, sobre esto último, que este partido no estaba en el Gobierno y que, el año pasado, seguramente por estar próximos a elecciones, cayó en el "populismo", ya que pedía una reducción del 13 por ciento de la tasa de basuras.

Pineda ha asegurado que la situación de Emulsa no es nueva y que en cuanto se vio el riesgo de viabilidad se encargó un informe y se lo entregó al nuevo Gobierno.

"Me cansé de repetir a todo el que me quiso escuchar que se estaba poniendo en riesgo la viabilidad de Emulsa", ha afirmado la edil socialista, quien ha argumentado que el Ayuntamiento no hiciera aportaciones a la empresa municipal porque también sufrió las consecuencias de la pandemia e hizo lo que tenía que hacer, poner todos los recursos a disposición de la ciudadanía.

En cuanto a la justificación del actual Ejecutivo para subir la tasa de basuras, ha señalado que la previsión es de que dentro de tres años se empiece a reflejar en la factura el nuevo impuesto, pero para eso hay que llevar un procedimiento para implantar métodos de medición de la factura de cada familia.

Ha recalcado, en este caso, que se obliga a reflejarlo en la factura, pero no a repercutirlo al ciudadano, a lo que ha apuntado que se puede pagar con recursos propios de Emulsa o aportaciones municipales.

"MAQUILLAR" LA REALIDAD

Por otro lado, ha asegurado que Moriyón "miente de su buena gestión" en los dos mandatos anteriores en los que estuvo al frente. Pineda le ha replicado que el objetivo de las empresas públicas no es generar beneficios, sino prestar servicios de calidad para todos. De hecho, ha resaltado que el Gobierno de Foro anterior hizo un cambio contable, "maquillando" la realidad de la empresa municipal.

Respecto a las acusaciones de Moriyón al Gobierno anterior de "pésima" gestión, ha afirmado que las reservas voluntarias se vienen usando para el pago de inversiones ya desde los mandatos de Foro. "A Moriyón nunca le ha preocupado malgastar recursos públicos en perseguir a sus adversarios políticos", ha sostenido la edil socialista.

Por otra parte, ha incidido en que Foro defendió "a capa y espada" que se mantuviera en su puesto al anterior gerente de Emulsa, Alfonso Baragaño.

Pineda ha explicado que fue cuando se incorporó el gerente actual quien, al examinar las cuentas de la empresa, se detectó que podía haber errores en el cobro a determinados establecimientos. Una información que se facilitó, según la edil socialista, al Gobierno entrante.

Respecto a que la revisión de facturas, tal como sostiene Moriyón, se empezó bajo su mandato, ha recalcado que ya quisiera que en 2019 el Gobierno saliente de Foro les hubiera informado de esto, algo que no hizo ni de cosas más importantes, a lo que ha aludido al pozo de tormentas de Hermanos Castro.

En este sentido, ha acusado al gerente destituido en el mandato anterior de haber "guardado en un cajón" la revisión de más de 3.700 locales a los que se podría estar cobrando de menos.

Ha rechazado, unido a ello, las acusaciones de CCOO en Emulsa sobre el primer presidente de la empresa municipal en el anterior mandato, el concejal socialista Olmo Ron.

"Atendió a lo que había que atender", ha dicho sobre Ron. Pineda ha incidido en que cuando llega una factura hay que pagarla con el dinero que hay en el banco; "es perfectamente legal", ha apostillado.

En cambio, ha recordado de Baragaño que fue cesado por pérdida de confianza y que había sido, antes que gerente, responsable de cómo se estaban cobrando las tasas.

Pineda ha llamado la atención, además, sobre el plan de viabilidad anunciado por Moriyón, a lo que ha remarcado que el contener gasto y mejorar la productividad que se adelantó por la alcaldesa, le suena a despedir trabajadores.

Por otra parte, Pineda se ha congratulado, con base a las declaraciones de la alcaldesa, de que por fin Carmen Moriyón se ha definido "como de derechas", y no solo eso, "de la derecha más extrema, como demuestra su empeño en apoyarse en Vox", ha señalado sobre mantener al ex edil de Vox -ahora concejal no adscrito--, Óliver Suárez, al frente de Divertia tras la salida del partido de Santiago Abascal del Gobierno local.

En cuanto a si el PSOE va a dar su apoyo al proyecto de Ordenanzas Fiscales, que recoge una subida de la tasa de basuras, ha reconocido que entran "dudas", y más después de que Moriyón dijera que se solucionaba el problema de Emulsa, según la edil socialista, "con buena gestión". "Ya lo veremos", ha apuntado sin querer adelantar el voto socialista.