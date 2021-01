El PSOE califica de "inaudito" y de ejemplo de "ineptitud total" la no activación del plan de nevadas

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en Oviedo Ricardo Fernández ha calificado este sábado de "hecho inaudito y grave" y de "manifestación de una ineptitud total y absoluta" el anuncio de que el Ayuntamiento de la capital no ha activado el plan de nevadas.

CSIF en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este sábado que pese al temporal de frío y nieve y habiéndose declarado el nivel de alerta amarillo por el SEPA (112), ni el Concejal de Seguridad ni el Director General de Seguridad Ciudadana han activado el Plan de Nevadas.

Ante esto, el ex concejal de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura, el concejal socialista Ricardo Fernández, ha recordado que la activación de este plan "siempre se ha realizado sin mayor problema". En ese sentido, ha señalado que existía una alerta sobre el temporal y que la situación metereológica era conocida por todos.

Por tanto, ha indicado que su activación sería de "sentido común" y que lo contrario implica "una falta de responsabilidad absoluta de los responsables de Seguridad Ciudadana", que según ha indicado "no estarían cumpliendo con su obligación".

"El hecho que no se active significa que los mandos policiales y funcionarios no tienen a quien llamar y no disponen de todos los instrumentos, por lo que solamente que exista el riegos y la alerta obliga activar el plan en previsión", ha señalado.

El PSOE va a preguntar al equipo de Gobierno sobre la situación y han indicado que de confirmarse la no activación del plan de nevadas "estaríamos ante una situación grave y ante una falta total y absoluta de responsabilidad por los que tienen que velar por el interés general y la seguridad ciudadana".