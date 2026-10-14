PSOE, Convocatoria y Tomé rechazan la iniciativa del PP para un nuevo palacio de justicia en El Cristo

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OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, más la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, han servido este miércoles para rechazar la proposición no de ley del PP sobre la aceleración de las actuaciones necesarias para la ampliación del campus de El Cristo, completando los derribos del antiguo complejo hospitalario y agilizando el Plan Especial de El Cristo-Buenavista.

La iniciativa 'popular', que incluía la solicitud al Gobierno de un estudio para ubicar y configurar un futuro palacio de la justicia de Oviedo contó con el respaldo de Vox y del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, pero sumaron 22 votos, menos que los 23 sufragios de los grupos de izquierda.

En su turno de palabra, el diputado del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias Luis Ramón Fernández Huerga ha acusado al PP de intentar paralizar el proyecto de ordenación del barrio de El Cristo, afirmando que "lo que hay diseñado es el derribo" y que la proposición responde a una falta de conocimiento sobre los planes ya en marcha.

Fernández Huerga ha explicado que el proceso de reforma ya está en desarrollo a través de un plan especial que tiene que aprobar el Ayuntamiento de Oviedo, que se presentará en el primer semestre de 2027.

"Eso provoca que la Universidad de Oviedo pueda solicitar licencia para acometer la remodelación de silicosis, de manera que la Facultad de Ciencias pueda trasladarse ahí, que la Facultad de Ciencias sea el sitio en Llamaquique donde se pueda ubicar la Ciudad de la Justicia", ha comentado.

Ha criticado la falta de concreción del PP, señalando que "no se ha enterado" de lo que ya estaba en marcha. Fernández Huerga ha concluido acusando a los populares de buscar excusas, manifestando que "la situación es que ustedes ven que aquí hay soluciones que se están planteando, que va a avanzar y lo que quieren es intentar paralizarlo" o "tener alguna disculpa para decir que esto requería de un informe cuando resulta que ustedes ya tenían la propuesta".

Por otro lado, en la sesión plenaria de este miércoles, también ha sido rechazada la proposición no de ley de Vox que pedía la supresión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía.

Votaron en contra todos los grupos con representación en la cámara, excepto Vox y el PP, que terminó absteniéndose. La iniciativa, por tanto, decayó.