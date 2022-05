El PSOE dice que el PP se había comprometido a presentar un texto alternativo de ley de emergencias y no lo ha hecho

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias Lidia Fernández ha salido al paso este viernes de las críticas recibidas por partidos de la oposición, fundamentalmente del PP, que acusaron a los socialistas de bloquear la ley de emergencias.

Fernández ha dicho que no entiende el "ruido mediático" que se ha generado con este asunto y ha explicado que el texto inicial era inviable por cuestiones jurídicas.

Así las cosas, según ha explicado la diputada socialista, el PP se comprometió a presentar un texto alternativo con el que se pudiera trabajar. Sin embargo, en la reunión de la ponencia de este viernes no lo han presentado. "No sabemos por qué, no lo han explicado", ha dicho.

Según la parlamentaria socialista existen en el parlamento asturiano dos leyes que pueden recibir aportaciones de los grupos en relación a este tema, la de empleo público y la ley de gestión de emergencia. Después de lo ocurrido, Fernández ha indicado que le parece "poco serio" que digan que lo ocurrido hoy es culpa del PSOE cuando el PP no presentó el texto que anunció.