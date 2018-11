PSOE, IU y Foro priorizan la labor legislativa mientras PP, Podemos y C's piden concluir las comisiones de investigación

Publicado 05/11/2018 14:46:54 CET

Los grupos parlamentarios se plantean habilitar el mes de enero

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE, IU han defendido este lunes la labor legislativa como prioridad de la Junta General del Principado, máxime cuando quedan unos meses para que finalice la presente legislatura. Foro también ha resaltado que legislar es la competencia principal del parlamento, aunque ha sido crítico con el Gobierno asturiano por tratar de meter "prisa" en los últimos meses de legislatura, ante su intención de registrar cinco proyectos de ley este mes de noviembre.

Por contra, PP y Podemos han coincidido en advertir que esa tarea principal de la Cámara no puede anular otras funciones del parlamento, como concluir los trabajos de las comisiones de investigación en vigor relativas a los fondos de formación, el ERA y la trama 'Enredadera'. Desde Ciudadanos, también han recriminado al Principado su petición de priorizar la labor legislativa frente a otros trabajos y consideran que se debe "buscar el equilibrio".

Estas diferencias de criterio han quedado patentes en la reunión de la Junta de Portavoces, en la que las formaciones se han dado un tiempo de reflexión para tratar de fijar un calendario legislativo después de que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, haya anunciado la presentación de cinco nuevos proyectos de ley en noviembre. Se sumarán a las normas que ya se encuentran en diferentes fases de tramitación y al resto de trabajos parlamentarios, incluido el debate presupuestario que centrará las últimas semanas del año.

De hecho, los grupos parlamentarios se plantean la posibilidad de habilitar el mes de enero para tratar de agilizar las tareas de la Cámara autonómica, cuya actividad finalizará el 2 de abril con motivo de las próximas elecciones autonómicas de mayo.

PRIORIZAR LEYES

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, ha incidido en que "hay mucha actividad legislativa por delante". "Para nosotros es lo importante, lo prioritario; la Junta General tiene que legislar", defendido, apuntando que "otros quieren tramitarlo todo".

En este sentido, ha argumentado que entre los papeles fundamentales del parlamento no está investigar sino su actividad legislativa, defendiendo habitar enero para tratar de sacar adelante el mayor número de leyes posibles, aunque se desarrollen otras actividades de control y orientación.

"Es importante arremangarnos y ponernos a trabajar para sacar adelante toda esa actividad legislativa, que para eso estamos aquí", ha apuntillado, haciendo mención a algunas normas en diferentes fases de tramitación como las de transporte y movilidad, calidad alimentaria, participación juvenil, memoria histórica, caza o inspección general de servicios.

En la misma línea, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha reclamado "pasar de las muesas al teatro" tanto a la Junta como al Gobierno en lo que resta de legislatura. Así, apuesta por alcanzar acuerdos tanto para fijar la agenda legislativa como para sacar adelante un presupuesto autonómico social.

El diputado de Foro, Pedro Leal, ha recriminado al Ejecutivo que le entre "prisas" para presentar proyectos de ley a pocos meses de que termine la legislatura, cuando la complejidad de algunas impedirá que se aprueben en este mandato. No obstante, ha incidido en que la principal competencia de la Junta General es el trabajo legislativo y "tiene que salir adelante".

CONCLUIR COMISIONES Y CRÍTICAS AL GOBIERNO

Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons ha sido crítico con el Gobierno, calificando de "muy extraño" que el Principado presente cinco proyectos de ley "a estas alturas de la legislatura".

Los 'populares', que están dispuestos a estudiar la habilitación de enero, no comparten la intención de "disminuir la actividad de las comisiones de investigación por la actividad legislativa". "Hay que atenderlo todo", sostiene el diputado, afirmando que las comisiones "son muy importantes", aunque dice entender que al Gobierno "no le interesen", y sí lo haga "la actividad legislativa que no desarrolló antes".

El portavoz de Podemos, Enrique López, ha advertido que su formación no va a "permitir" que la prioridad legislativa "bloquee las comisiones de investigación", ya que son "importantes y deben llegar a su término esta legislatura".

Además, ha remarcado que la carga legislativa de la Junta es elevada. En este sentido, ha comentado que junto a las dos propuestas de reforma del Estatuto --por la oficialidad del asturiano y supresión de aforamientos--, en los próximos meses se tendrían que abordar ocho proyectos de ley del Gobierno --de los que cinco se presentarán en noviembre según el anuncio del Ejecutivo--; así como cuatro leyes que ya han sido tomadas en consideración y que empiezan su tramitación; 15 proposiciones de ley que están pendientes de su toma en consideración; y otras 7 que ya están tramitadas pero llevan tiempo "ralentizadas".

Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Nicanor García, ha insistido en "buscar el equilibrio" entre la actividad legislativa y la conclusión de las comisiones de investigación. "No puede ser que en tres o cuatro meses presenten 5 proyectos y quieran que dejemos el resto de trabajos", ha señalado, remarcando que hay varias leyes que están avanzadas en la Cámara y que podrían ser tanto o más prioritarias que los proyectos que va a presentar el Principado.