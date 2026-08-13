El PSOE de Oviedo pide elaborar un plan de mantenimiento anual del Camino Primitivo

Camino de Santiago a su paso por Oviedo. - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado este jueves una proposición para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que insta al PP a elaborar un plan de mantenimiento anual del Camino Primitivo a su paso por Oviedo que sirva para mantener "en condiciones acordes" el trayecto que discurre por el concejo.

En una nota de prensa, Llaneza ha explicado que dada la importancia histórica y el valor como recurso turístico, "está muy bien promocionar el Camino Primitivo bajo la marca 'Oviedo, origen del Camino', pero sigue sin haber avances con respecto a años anteriores y se está quedando en una campaña vacía de contenido real".

"Bajo ese paraguas promocional se están subvencionando actividades que poco o nada tienen que ver con el Camino, mientras se rechazan actuaciones fundamentales para reforzar su valor patrimonial y turístico", ha criticado. Por ello Fernández Llaneza espera que "el PP reconsidere su postura y cambie su voto contra propuestas del Grupo Municipal Socialista que buscan "corregir defectos que son más que visibles a ojos de todo el mundo".