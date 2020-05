El PSOE recuerda a Canteli (PP) que el cese del jefe de la Policía Local fue "por pérdida de confianza"

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha recordado este viernes al alcalde, Alfredo Canteli (PP), que el cese del jefe de la Policía Local se produjo por "pérdida de confianza". Los socialistas han instado al alcalde a "no seguir instalado en su despotismo no ilustrado", y le ha remitido a las sentencias judiciales que avalaron la decisión del anterior equipo de gobierno de destituir a José Manuel López.

Después de que el primer edil ovetense dijese que la Justicia "le dio la razón a él" frente a quienes "lo quitaron de una forma poco correcta" de su puesto, el PSOE ha recordado que el cese operado el 6 de julio de 2018 se produjo por una "manifiesta pérdida de confianza" algo que, han agregado, "no debería chocarle al Partido Popular, que ya le cesó como responsable de la Policía Local en 2009 para reponerle cuatro años después".

Respecto a que no se le "quitó" de forma correcta, el PSOE ha respondido al alcalde que "no puede continuar demostrando su desconocimiento sobre los asuntos municipales, y seguir instalado, después de un año como alcalde, en su despotismo no ilustrado, ignorando que hasta en cinco ocasiones se han pronunciado los juzgados y la Sala del orden Contencioso-Administrativo del TSJA, avalando la corrección de la decisión municipal adoptada y desestimando todas las demandas y recursos interpuestos frente a ella".

"No debería tampoco olvidar la conmoción pública que supuso la entrada y registro de la UDEF en diferentes dependencias municipales el día 3 de julio de 2018, así como el traslado de funcionarios a las dependencias policiales para tomarles declaración", han agregado.