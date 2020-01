El PSOE saca adelante el presupuesto de Avilés para el 2020 con el apoyo de Ciudadanos

Actualizado 17/01/2020 14:59:17 CET

AVILÉS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado este viernes el presupuesto municipal para el año 2020, que asciende a los 71,1 millones de euros, un 2,5% más que el año pasado, gracias a que el grupo de gobierno del PSOE ha contado con el voto favorable del grupo de Ciudadanos. Cambia Avilés, PP y VOX han votado en contra, y han criticado "el poco talante negociador", del PSOE en este asunto.

La aprobación inicial del presupuesto municipal ha sido uno de los temas más destacados del Pleno Ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Avilés, donde se han rechazado dos enmiendas del PP al presupuesto concernientes a ayudas de comedores escolares en colegios concertados, y otra relativa a Subvenciones. Por contra ha sido incluida en los presupuestos una enmienda de Ciudadanos sobre varios aumentos y disminuciones de gastos.

Los presupuestos de Avilés alcanzan en este 2020 los 71,1 millones de euros, incluyendo inversiones por un valor de 3,9 millones de euros, donde se incluyen los presupuestos de la Fundación Municipal de Cultura, que asciende a 4,6 millones de euros, aumentando un 3% respecto a 2019, y el presupuesto de la Fundación Deportiva Municipal que asciende a 5,2 millones de euros, con un incremento del 5%.

Incluyendo los transferencias corrientes, las cuentas alcanzan una previsión de 75,8 millones de euros y unos gastos de 75,4 millones de euros. En cuanto a los gastos, se reparten en cuatro capítulos: 24 millones de euro irán destinados al Personal, cuya partida se incrementa un 3%; El gasto corriente se incrementa en un 5,2% alcanzando los 27,2 millones de euros. Las transferencias corrientes se incrementan en un 4,9%, situándolas en 12 millones de euros; y las inversiones se llevan los 3,9 millones de euros restantes.

Ciudadanos ha sido clave para sacar adelante este presupuesto en Avilés. "Siempre es mejor empezar el año con un presupuesto nuevo, hemos conseguido incluir por fin la tarjeta ciudadana y la gratuidad del transporte público para los jóvenes de hasta 16 años, otras cosas se han quedado fuera, pero estamos convencidos de que es un buen presupuesto para los avilesinos", ha destacado la portavoz naranja, Carmen Soberón.

El gobierno socialista también ha defendido la negociación con Ciudadanos. "Hemos pactado con quien ha querido negociar, no con quiere quiere imponer cosas, que ha sido el caso de los otros tres grupos de la oposición", ha señalado la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

Desde cambia Avilés han lamentado que el PSOE avilesino no haya seguido el ejemplo de Pedro Sánchez. "Estamos viviendo un hito histórico en España con aires de cambio progresistas, donde los españoles están ilusionados, y aquí en Avilés el PSOE sigue anclado en el pasado, y prefiere pactar con la derecha un presupuesto, que sigue apagando la ciudad", ha apuntado Tania González de Cambia Avilés.

Además la portavoz de la coalición de izquierdas ha atacado directamente a la formación naranja. "La verdad que las aportaciones de Ciudadanos que significan un 0,5% del total del presupuesto le ha salido barata al PSOE, porque ahora parece que tiene dos portavoces y una guardia pretoriana defendiéndolos, y dentro de cuatro años, seguramente esa bancada naranja acabarán con carnés socialistas", ha comentado Tania González.

"El gobierno de IU de Castrillón lleva gobernando doce años, renuevan contratos de basura privados y no re municipaliza el servicio del agua, como ustedes piden aquí, y no creo que los califiquen ustedes como gestores neoliberales nauseabundos", ha contestado la portavoz de Ciudadanos, Carmen Soberón.

"El gobierno del PSOE va un poco sobrado y no respeta a los ciudadanos que representamos el resto de la oposición, porque aunque ellos gobiernen, más ciudadanos nos han votado más que a ellos, y no es serio que tengamos dos reuniones , que entre las dos sumen diez minutos, para un tema como el presupuesto, y a todo nos digan que no", ha denunciado la portavoz popular, Esther Llamazares.

"Nosotros rechazamos el presupuesto, porque buscamos unas cuentas dinamizantes, no queremos subvencionar a asociaciones que se dedican a adoctrinar a la ciudadanía, y echamos en falta partidas que favorezcan a las familias avilesinas", ha zanjado la portavoz de VOX, Arancha Martínez.