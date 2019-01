El PSOE urgirá en el Pleno medidas para solventar el estado "de abandono" de varias parcelas en Nuevo Roces

Publicado 24/01/2019 11:26:12 CET

GIJÓN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Lara Martínez, ha avanzado este jueves que llevará al Pleno una iniciativa para instar al Gobierno local a poner medidas urgentes en marcha para solucionar el estado "de abandono" de varias parcelas sin edificar en Nuevo Roces, en las hay incluso ratas "campan".

Martínez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que en su proposición plenaria se pide que se culmine el trámite de ejecución subsidiaria para el desbroce, limpieza y cierre de la parcela situada entre las calles Jenaro Suárez Prendes y Alicia Concepción. Se propone, en este caso, que se repercuta su coste a la propiedad de la misma y de forma que presente adecuadas de salubridad, seguridad y limpieza.

La iniciativa también pide que se presente en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, en el plazo de un mes, un informe con los expedientes abiertos por la falta de mantenimiento y limpieza en parcelas del barrio de Nuevo Roces para analizar la situación en que se encuentran los mismos y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones de este tipo.

La edil, en este sentido, ha mostrado una foto en la que se puede ver una rata muerta en una parcela que tiene abierto expediente desde 2014. Asimismo, ha incidido en que hay numerosas reclamaciones de los vecinos sobre el estado en que se encuentran las parcelas y el Gobierno local hace "oídos sordos".

Ha incidido, en este sentido, en que son tres los concejales que podrían haber dado solución al asunto, como son Fernando Couto, responsable de disciplina urbanística, Manuel Arrieta, de mantenimiento urbano, Esteban Aparicio, como presidente de Emulsa, ya que se barajó como opción el que la empresa municipal lo hiciera.

Martínez ha ironizado con que no sabe si alcaldesa se irá a hacer la foto "arremangándose" para solucionar lo que sus concejales no pudieron, aunque ha augurado que no será así y que la situación de as parcelas va a peor, según ella.